Тихоокеанский флот проверил в действии новейшее мощное оружие

Еще в прошлом году на вооружение Тихоокеанского флота поступил береговой ракетный комплекс «Бал», предназначенный для уничтожения корабельных группировок противника. Этот новейший ракетный комплекс пришел на замену устаревшему «Редуту», который уходит на заслуженный отдых, верой и правдой отслужив свои годы на защите берегов Отечества, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

С момента поступления комплекса «Бал» на вооружение ТОФ, личный состав ракетного дивизиона изучал материальную часть, тренировался в развертывании комплекса «в поле», проводил так называемые «электронные пуски». И вот поставлена учебно-боевая задача: совершить 140-километровый марш, в ходе которого нужно преодолеть два горных перевала, развернуться на необорудованной позиции на берегу моря, обнаружить судно-мишень, выдать на пусковые установки целеуказание и произвести ракетный залп.

Учились не зря!

Все прошло как по писаному - не зря береговые ракетчики потратили столько времени на боевую подготовку. Машина управления заняла позицию на возвышенности, а две самоходные пусковые установки встали прямо на пляже - в каких-то полусотнях метров от берега моря. В это же время моряки Приморской флотилии разнородных сил завершили «очистку» района стрельбы, перекрыв значительный участок Японского моря. В центре этого района медленно дрейфовало судно, бывшая плавучая мастерская, которая вот уже пятый год служит на ТОФе в качестве мишени. Оно давно бы уже затонуло, но спасает это судно только то, что ракеты, которые периодически запускают флотские ракетчики, лишены боевой части и лишь пробивают судно выше ватерлинии от борта до борта - насквозь.

Боевая задача доведена до личного состава. Цель обнаружена. Пакет с трубами-контейнерами поднимается на пусковой угол. Расчет, сидящий в пусковой, лишь контролирует автоматическое прохождение команд, которые посылают из машины управления. Комплекс автоматизирован настолько, что может действовать вообще без экипажа. Расчету достаточно лишь вывести машины на место, включить оборудование и уйти. Сегодня люди на местах, потому что это первый пуск. Минута-другая, и громко хлопают открывшиеся крышки ракетного контейнера. Спустя две секунды форс огня порохового ускорителя вырывается из трубы, бьет в пляжный песок, поднимая в воздух песчаную пыль, мелкие камни и береговой мусор. Ракета Х-35 красиво выходит из контейнера, раскрывает крылья и, облизав огнем крышу пусковой установки, резко набирает высоту, оставляя за собой дымный след. Спустя мгновение ускоритель отделяется, на ракете запускается турбореактивный двигатель. Х-35 делает «горку», затем снижается до высоты пять метров и быстро пропадает с поля зрения. Спустя две минуты она придет в район нахождения мишени, обнаружит дрейфующую плавучую мастерскую, после чего в борту этого многострадального судна появится еще одна пробоина.

Что может «Бал»?

Главная задача берегового ракетного комплекса «Бал» - не допустить вражеский десантный конвой к нашим берегам. Батарея «Балов» состоит из двух машин управления, четырех стартовых самоходных машин и четырех транспортно-погрузочных машин. На пусковых машинах находится по восемь боеготовых ракет, еще по восемь ракет находится на транспортно-погрузочных машинах. Итого батарея может произвести по кораблям противника 32-ракетный залп, затем, если потребуется, батарея перезарядится и уже через полчаса сможет нанести повторный ракетный удар. 64 ракеты вполне хватит, чтобы сорвать ЛЮБУЮ десантную операцию, если таковую задумает супостат против Приморья.

Досягаемость Х-35 по дальности составляет 260 км (треть Японского моря), что более чем вдвое превышает дальность стрельбы предшественника - берегового ракетного комплекса «Редут» с противокорабельной ракетой П-15М, которая относится к ракетам второго поколения и известна тем, что именно с боевого триумфа ракеты П-15 (такой ракетой в 1967 году был уничтожен израильский эсминец «Эйлат») во всем мире начался настоящий бум в конструировании этого революционного вида противокорабельного вооружения.

Преимущества Х-35 перед противокорабельными ракетами второго и третьего поколений заключаются в расширенных возможностях по нанесению группового ракетного удара: в «голову» ракеты заложена более гибкая логика целераспределения при атаке групповой цели. Малая высота полета в сочетании с мизерной радиолокационной заметностью (ракета выполнена в основном из композитных материалов) делают Х-35 практически неотразимой для средств ПВО вражеских кораблей. Такую ракету сложно обнаружить, но даже если ее будет «подсвечивать» корабельный локатор, то перед кораблем Х-35 выписывает такие «змейки» как по горизонту, так и по вертикали, что сбить ее становится очень сложно. Но даже если какая-то часть ракет будет поражена средствами противоракетной обороны вражеских кораблей, то остальные ракеты все же сделают свое дело - вражеский конвой будет пылать ярким пламенем, и на нем уже никому не будет дела до продолжения десантной операции.

Стартовые позиции «Бала» обычно выбираются на урезе воды, но комплекс позволяет стрелять ракетами и из глубины берега. При определенном рельефе местности стартовая позиция может располагаться на удалении от моря до 10 км, что в определенной мере способствует скрытности комплекса и позволит обеспечить внезапность ракетного удара.

Батарея может перемещаться вдоль береговой черты, выбирая наиболее удобную позицию: запас хода машин превышает 700 километров. Если потребует обстановка, батарея может погрузиться на десантный корабль и высадиться, например, на одном из островов Курильской гряды. А уж оттуда «Бал» сможет контролировать основные маршруты, по которым враг может начать десантную операцию. Комплекс уникален во всем. Он может обнаруживать цели как сам, так и получать данные целеуказания от сторонних средств разведки - авиационной, радиотехнической, радиолокационной и космической. Оператору пуска достаточно лишь знать, в каком районе находится цель или группа целей. Х-35, прилетев в район, сама найдет заданную цель…

Супостату на заметку

Безусловно, сегодня Тихоокеанский флот России получил мощное оружие, способное решать самые важные задачи. Являясь вторым по численности и боевому потенциалу флотом (из четырех имеющихся в России), ТОФ остается гарантом неприкосновенности наших морских границ. Своим Андреевским флагом ТОФ демонстрирует силу всем нашим Азиатско-Тихоокеанским партнерам, как бы напоминая, что в вопросах международной политики с Россией нельзя заигрываться до вооруженных конфликтов. Это для любого врага будет очень чревато.

На Параде Победы 9 Мая по главной улице Владивостока прошли герои сегодняшней стрельбы - боевые машины берегового ракетного комплекса «Бал». Моряки-ракетчики 72-й береговой ракетно-артиллерийской бригады, следуя славным боевым традициям своих отцов и дедов, достойно пронесли свое знамя на Параде Победы.

Алексей СУКОНКИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора и Андрей Кармаданова.