Умелые руки - нарасхват

Газета «Золотой Рог» разбиралась, как в Приморье можно стать квалифицированным рабочим, а значит - избежать проблемы стать безработным

Потребность в квалифицированных представителях рабочих профессий в Приморье высока. Согласно данным Приморскстата, из 65 тыс. вакансий на долю рабочих приходится около 78%. Самые дефицитные специалисты – ветеринары, механизаторы, трактористы-машинисты, технологи-машиностроители и мастера сельхозпроизводства. Большую роль в подготовке кадров для Приморья играют колледжи. Газета «Золотой Рог» узнала, что они предпринимают для улучшения ситуации.

Работа представителей колледжей начинается задолго до того, как возможный абитуриент переступит их порог. Мастер-классы для школьников, встречи с успешными выпускниками и летние курсы должны помочь детям понять, видят ли они себя в профессии.

Знакомство с профессией

Галина СЕЛЕЗНЕВА, заместитель директора по воспитательной и социальной работе «Промышленного колледжа энергетики и связи»:

- В этом году наши мастер-классы посетили 400 школьников. Мы приглашаем ребят не только из девятых-одиннадцатых классов, но и из седьмых-восьмых. Важно, чтобы они познакомились с профессией не на бумаге, а попробовав что-то сделать самостоятельно, посмотреть оборудование.

Четыре года назад наш коллектив решил, что дни открытых дверей должны проходить интересно. Наша задача – найти тех, кто и правда хочет учиться, познакомить их со спецификой профессии, объяснить будущие задачи и цели, показать места работы. Помимо мастер-классов, есть еще и краткосрочные курсы для школьников, которые позволяют ребятам попробовать себя в энергетике, собрать своими руками схемы, паять; понять, насколько им это интересно.

Такой подход позволяет нам обучать уже направленных на профессию людей. Они знают, чего хотят, что им в профессии не нравится, как будет проходить учебный процесс. Это помогает сократить количество уходящих из колледжа в процессе учебы ребят и полностью убрать прослойку тех, кому профессию «навязали». Сейчас таких ребят почти не осталось, ведь им не приходится выбирать специальность в день подачи документов, ничего о ней не зная.

Мы договариваемся с Гороно о таких мастер-классах, они распространяют информацию по школам, наши преподаватели приходят в классы и знакомят детей с профессиями. Сейчас мы хотим, чтобы школы охотнее шли с нами на диалог и позволяли детям еще раньше знакомиться со списком своих возможных специальностей.

Студенческая жизнь

Многие колледжи предоставляют своим студентам возможность обучения в собственных автошколах с существенной скидкой, принимают участие в конкурсных программах и сами организовывают различные соревнования. Елена Н., студентка одного из колледжей Приморья, приняла участие во всех направлениях: «В составе песенного коллектива я участвовала в фестивале «Студенческая весна» и выступала в ходе конкурсов в различных городах России. Также, я отучилась на права с большой скидкой, так как была студенткой».

В колледжах развиваются службы социально-психологической поддержки студентов. Любой, кто чувствует подавленность, депрессивные мысли, не осознает свое место в мире, часто конфликтует с родителями или просто панически боится экзаменов, может обратиться к штатному психологу. Анна Б., выпускница «Промышленного колледжа энергетики и связи»: «Я училась там довольно давно, но ситуация в семье была просто ужасной. Родители насильно забрали меня из школы, заставили учиться на строителя, хотя я мечтала писать, сами уехали в другую страну, бросив меня у бабушки. Я была разбита, ненавидела весь мир и просто не могла представить, что буду проектировать здания и сооружения. Да что говорить, я квадрат ровно начертить не могла. Мне очень помогла психолог колледжа тогда. Она дала мне силы сепарироваться от родителей, понять, чего хочу я, и следовать намеченному плану».

Заводы рады выпускникам

Хорошего специалиста почти невозможно подготовить без практики. Заводы и предприятия заключают соглашения на подготовку рабочих кадров с большой охотой.

Елена ЗОЛОТАРЕВА, заместитель директора по учебно-производственной работе Приморского индустриального колледжа:

- У нас подписаны договоры на пять лет с ПАО «Аскольд» и Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина. Оба предприятия постоянно набирают ребят на практику, дают им наставников, объясняют все в деталях. В «Аскольде» возможно дальнейшее трудоустройство после окончания обучения, а штат «Прогресса» сейчас полностью укомплектован для выполнения заказа. Однако, они готовятся к модернизации, и на основе нашего сотрудничества мы открываем набор на новую профессию «оператор станков с программным управлением». Эта профессия входит в перечень топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий, определенных постановлением правительства РФ и поручениями президента РФ.

Светлана МАЛЬЦЕВА, заместитель директора по учебно-производственной работе КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»:

- Заключены соглашения на подготовку рабочих кадров и специалистов между Черниговским сельскохозяйственным колледжем и двенадцатью социальными партнерами, среди которых такие крупные игроки рынка, как «Черниговский продукт», «Черниговский агрохолдинг», ФГБНУ Приморская НИОС риса, «Хороль Агро Холдинг», сельскохозяйственное бизнес-направление ГК «Русагро».

Оборудование на уровне

Обновление материально-технической базы колледжей Приморья началось в 2018 году. В рамках Комплексного плана социального развития центров экономического роста на закупку оборудования для колледжей края из федерального бюджета было направлено 241,5 млн рублей, из краевого – 1,9 млн. Модернизация шла по трем направлениям. Первое - это оснащение специализированных центров компетенций по сварочным технологиям, электромонтажу и IT-технологиям. Второе - это оснащение краевых профессиональных образовательных учреждений, которые ведут подготовку кадров для резидентов аграрного профиля ТОР, попадающих в ТОП-50 профессий Приморского края. Третье – это оснащение образовательных учреждений в соответствии со стандартами WorldSkills Russia для подготовки ребят по новым стандартам и проведения демонстрационных экзаменов.

Юлия САВИЩЕНКО, заместитель директора по учебно-методической работе «Промышленного колледжа энергетики и связи»:

- Существует миф об изношенности материально-технической базы учебных заведений. Сейчас происходит модернизация заведений, закупается новейшее оборудование из разных регионов России: Челябинск, Новосибирск, Подмосковье, Чебоксары. Сейчас колледжи ничем не уступают современным заводам в этом плане.

Проблемы требуют внимания правительства

Конечно, сохраняются еще категории детей, которые не мотивированы на дальнейшее трудоустройство. Некоторые поступали в колледж, не понимая, чем хотят заниматься на самом деле, некоторые поняли, что им не нравится выбранная профессия. Именно они теряют мотивацию и уходят посреди обучения из колледжей. По мнению преподавателей, это совсем не проблема, ведь ребята могут найти другую профессию и стать там высококлассным специалистом.

Юлия Савищенко:

- Единственная проблема – это дефицит кадров. Средний возраст преподавательского состава - выше 55 лет. Молодежь не приходит работать в науку, им это не особо интересно. Преподаватели технических и профессиональных дисциплин всегда высоко ценились. Мы сейчас сами растим такие кадры, но им нужно обязательно закончить ВУЗ и поработать по профессии. Мне кажется, что ситуацию сможет изменить только решение правительства.

Светлана Мальцева:

- На профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» с присвоением квалификации тракторист, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, водитель автомобиля категории «С», ребята идут на обучение после школы очень охотно. В этом году чаще всего поступают запросы на подбор специалистов по направлениям «тракторист» и «техник-механик». Проанализировав трудоустройство выпускников по профессии «тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», мы выяснили, что 42% выпускников уходят служить в ряды российской армии, после 6 месяцев службы подписывают контракт и остаются там. Происходит это по ряду причин: невысокие зарплаты в сельской местности, небольшие штаты сотрудников в КФХ и желание переехать в город. 18% выпускников устраиваются работать на север Приморья или ближе к городу, где есть организации по дорожным и строительным машинам. 15% выпускников продолжают обучение в ВУЗах и СПО. Администрация Черниговского сельскохозяйственного колледжа ежегодно встречается и приглашает на торжественные мероприятия по выпуску ребят социальных партнеров Черниговского района и Приморского края.

Елена Золотарева:

- Ситуация в сфере профессионального образования меняется. Мотивация детей растет, и я связываю это с недавним подъемом экономики. Ребята видели, что их родители успешно работают на предприятиях различных форм собственности и получают хорошие зарплаты и социальные гарантии. На выпускников по профессиям «Повар» и «Парикмахер» в городе - очереди. Владельцы предприятий понимают, что получат отличных специалистов.