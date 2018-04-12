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Женихи и невесты в Приморье помешались на цифрах

12 Апреля 2018, 18:44 | Приморье

Будущие молодожены буквально охотятся за «зеркальными» датами

Чтобы зарегистрировать браки летом, приморцы начали подавать заявления в ЗАГСы еще в январе. Как рассказали в департаменте ЗАГС Приморского края, традиционно рост числа зарегистрированных браков отмечается летом и в начале осени, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Только отделом ЗАГС Первомайского района Владивостока на сегодняшний день принято 897 заявлений на регистрацию брака на указанный период», – прокомментировали в ведомстве.

Специалисты отметили, что при выборе даты регистрации брака будущие молодожены зачастую ориентируются на «зеркальные» счастливые цифры, когда много восьмерок. Так, на 18 августа (18.08.2018) подавать заявления начали уже в январе.

«Также популярна дата 7 июля (07.07.2018) накануне всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности», – добавили в департаменте.

Всего же с начала года в Приморье зарегистрировано 2458 браков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фата  ЗАГС  жених  брак  кольцо  невеста  свадьба 



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