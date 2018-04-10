Морскому заповеднику исполнилось 40

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает сохранение экологии и активное улучшение нашей среды обитания. В этом ключе ведется огромный комплекс работ, нацеленный на положительные результаты. И они есть.

В «День Земли», 24 марта, Дальневосточному морскому биосферному государственному природному заповеднику исполнилось 40 лет. Его общая площадь сегодня составляет 64 316,3 га, в том числе 63 000 га - акватория в юго-западной части Залива Петра Великого, а остальное - небольшие участки суши на о. Попова и в Хасанском районе. Заповедник по всему периметру имеет также охранную зону со специальным режимом природопользования. Ее ширина - 500 метров от сухопутных границ и 3 морские мили - от морских.

Изначально коллективу этой заповедной территории было поручено заниматься сохранением природной среды территории, особенно богатой морской и островной фауной и флорой, работой с ее генофондом, проведением научно-исследовательских работ, осуществлением просветительской деятельности, которая особенно активно ведется сотрудниками музея заповедника на о. Попова «Природа моря и её охрана». Развивая экотуризм, заповедник уже не раз назывался «Лидером туриндустрии Приморья». Его территорию ежегодно посещают многие тысячи любителей дикой природы.

Как отмечает директор «Дальневосточного морского заповедника» - филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Николай ЯКУШЕВСКИЙ, стоящие перед коллективом задачи успешно решаются. Так, за время существования заповедника численность тюленя ларги увеличилась здесь в несколько раз, изданы два тома коллективной монографии, в которой ее авторы предоставили результаты гидробиологических, ихтиологических, ботанических, орнитологических, археологических, гидрологических, почвенных, метеорологических, микробиологических исследований, списки фауны и флоры, опубликовали сведения об истории ООПТ, организации ее охраны и экопросвещения. Эти два тома вошли в престижный перечень «Основных достижений Российской академии наук».

В настоящее время сотрудники заповедника ведут активную эколого-просветительскую деятельность, пропагандируют биологическое и ландшафтное разнообразие как основу биосферы, организуют экологические лагеря, разрабатывают методики для педагогов, проводят конкурсы школьников. С 2003 года заповедник входит в международную систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. Он активно участвует в различных международных программах, сотрудничает со многими отечественными и зарубежными учеными, институтами ДВО РАН, с ДВФУ и другими вузами.

Выявлен ненормальный «карьерный» рост

К деятельности карьеров, которые разрабатываются в Приморье, в государственные органы и общественные организации идет постоянный поток претензий. И они имеют серьезные основания.

Так, в региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае поступила жалоба от жителей п. Ключевого Надеждинского района. Они обратили внимание на то, что из-за работ с применением взрывотехники по добыче грунта в близко расположенном к жилым домам карьере, в домах растут трещины, а из колодцев уходит вода.

Представитель штаба ОНФ Валентин ЛАБОНИН отметил, что граждане также недовольны постоянным загрязнением воздуха - пыль оседает на жилые и хозяйственные постройки, ухудшает самочувствие. Это послужило поводом обращения общественников в региональную прокуратуру.

Прокурорская проверка выявила, что у компаний, которые разрабатывают этот карьер, отсутствует требуемая по закону программа производственного экоконтроля, нет проекта санитарно-защитной зоны, в соответствующие госорганы не предоставляются сведения об объемах добычи, выполнении требований по безопасности работ, о соблюдении требований по безопасности и охране окружающей среды, не утверждены проекты ведения буровзрывных работ, отсутствует разрешение на выбросы и вбросы химических и иных веществ в окружающую среду.

По всем выявленным нарушениям были внесены прокурорские представления об их устранении, и возбужден ряд дел об административных правонарушениях. Страдания и ущерб населению не были оценены и, соответственно, речь о компенсациях не шла. Да жители, вроде бы, на них и не настаивали. Их больше волнует, когда все это безобразие прекратится.

Владивосток отстает по раздельному сбору мусора

«Гринпис России» опубликовал второй подведенный им, рейтинг доступности раздельного сбора в городах РФ с населением от 100 тыс. человек. И в нем Владивосток занял 42-ое место.

Это неплохо, учитывая, что рейтинг охватил свыше 160 городов России, власти которых откликнулись на призыв международной общественной организации и прислали запрашиваемые данные. В борьбе за призовые места в расчёт бралось в основном наличие стационарных контейнеров для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступных для жителей круглосуточно.

Выяснилось, что во Владивостоке могут пользоваться баками для сбора вторсырья рядом с домом около 130 тысяч жителей, что составляет около17% его населения. При том, что работа по внедрению раздельного сбора мусора во Владивостоке в последнее время несколько снизила свои темпы, он в этом деле все еще опережает Москву (она 52-я).