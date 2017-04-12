В Приморье зарождается "усатый бизнес"

Деловая газета «Золотой Рог» приоткрывает секреты необычного бизнеса

В конце января в центре Владивостока появилось концептуальное котокафе «Валерьяныч». Это не первое заведение столицы Приморья, где полноправными хозяевами пространства являются кошки: ранее, в 2013 году во Владивостоке уже открывалось котокафе, однако заведение просуществовало недолго.

В «Валерьяныче» с кошками можно находиться сколько угодно времени, разве что нельзя оставаться с ночевкой. Сейчас в котокафе на Пограничной, 2 в просторных апартаментах проживают пять питомцев: абиссинская кошка Сабрина, несмотря на свой юный возраст признанная в прайде главной; бенгальский кот Грей; полосатая кошка Аиша, настолько крупная, что похожа на кота; старшая кошка Айрис, и младшая – Мишель.

О принципах «усатого бизнеса» рассказала организатор проекта котокафе Анастасия ВОРОБЬЕВА.

- Анастасия, долго ли вызревал проект «Валерьяныча» во Владивостоке?

- Впервые о таком формате услышала в 2011 году: тогда в Санкт-Петербурге появилась «Республика кошек». Заведение выросло по инициативе ветеринарного врача Анны Кондратьевой. К ней на усыпление нередко приносили породистых кошек, которых возможно было вылечить, однако хозяева питомцев – в силу различных причин – предпочитали лишать животное жизни. В конце концов Анна устала от такой практики и создала первое в России котокафе, где до сих пор живут породистые кошки, которым удалось спасти жизнь.

- Идея захватила вас сразу?

- Нет, сиюминутного желания повторить опыт во Владивостоке не возникло. Только полгода назад мы с напарником решились взяться за дело. К тому времени практика котокафе в России распространилась далеко за переделы Санкт-Петербурга. Мы бывали в различных котокафе России, и почти все они развиваются успешно. Идея в итоге завладела и нами.

- Подходящее помещение, породистые кошки… Из чего состоит стартап котокафе и внушительны ли его объемы?

- Основной объем средств ушел на ремонт помещения, которое мы достаточно долго искали. Кошкам нужно много пространства. В конце концов мы нашли это помещение. Какое-то время сомневались: хотя оно и в центре города, найти его гостю не так-то просто. Зато арендная ставка не запредельная и кошкам есть где разгуляться. Сейчас у наших питомцев есть отдельная комната, в которой они при желании могут уединиться и куда гостям вход воспрещен.

- Что в подготовке к запуску проекта оказалось самым сложным?

- Как я уже говорила, это ремонт. Нам повезло найти нужное помещение в историческом центре города. В дизайне основного помещения было решено использовать аутентичный кирпич и высокие потолки. В связи с тем, что здесь располагались офисы, пришлось произвести большой объем работ, который вышел за рамки косметического ремонта. Многие проблемы приходилось решать по мере поступления. Соответственно, точное количество необходимых средств на ремонт изначально было меньше, чем оказалось в конце. Большую часть ремонта сделали собственными силами, с большой помощью друзей и родственников, которым, кстати, очень благодарны за поддержку. Часть мебели мы закупали, часть - сделали своими руками: к примеру, почти вся мягкая мебель была сделана из паллет. С ремонтом управились за два с половиной месяца - выдохнули с огромным облегчением.

- В день открытия котокафе, 28 января, в «Валерьяныче» было целое столпотворение. Потоки гостей до сих пор впечатляющие? Что это за гости?

- В тот день кафе посетило около 250 человек. Сейчас все стабильно: в будние достаточно размеренный поток посетителей, в выходные бывают наплывы. Наша аудитория – это семьи с детьми, молодежь, те, кто по разным причинам не может держать животных у себя дома, но очень их любит. Пространство позволяет нам также устраивать развлекательные мероприятия для гостей, которые являются важной частью концепции кафе в привлечении постоянных посетителей. Вечерами на проекторе смотрим фильмы, концерты легендарных музыкальных групп. Практикуем обучающие игры и лекции о кошках, в которых активно участвуют дети. Периодически радуем гостей живой музыкой.

- Оправдались ли ваши финансовые ожидания от проекта?

- Изначально мы не задумывали котокафе как бизнес, который принесет нам миллионы и обеспечит будущее на многие поколения вперед. Это, скорее, социальный проект. Конечно же, мы планируем выйти на прибыль, но пока что вышли на окупаемость, что уже плюс. В ближайших планах найти спонсоров, которые обеспечивали бы нашим питомцам питание и средства по уходу за кошками.

- В чем состоит социальность проекта «Валерьяныч»?

- В котокафе мы содержим не только породистых кошек, но и подопечных фонда помощи бездомным животным «Друг», которые ищут себе хозяина. Таким образом, с нашей помощью животные могут найти себе дом. Также мы стараемся популяризовать гуманное обращение с животными. Для этого педагоги фондов «Друг» и «Умка» разработали программы занятий со школьниками различных возрастов, которые мы будем проводить в «Валерьяныче».

- Сколько максимум кошек вы готовы заселить в «Валерьяныч»?

- Пока что с нами живет пять питомцев. Думаю, максимум, который может позволить пространство, – это десять кошек. Хотя в той же «Республике кошек» в Санкт-Петербурге в аналогичном пространстве проживает около двадцати питомцев.

- Наверняка ваш бизнес требует постоянного присутствия владельца. Кто присматривает за кошками ночью?

- В помещении установлены камеры видеонаблюдения, о чем мы всегда предупреждаем и наших гостей. Они позволяют следить за положением дел в «Валерьяныче» ночью. При этом можно находиться дома. В принципе, кошки – очень самостоятельные животные, они не требуют такого внимания, как собаки. Видеокамеры позволяют нам также призывать к порядку гостей.

- С охотой ли гости соблюдают правила котокафе?

- Некоторые – с охотой, а другие удивляются тому, как у нас все «строго»: нужно снимать верхнюю одежду, обувь, надевать специальные носочки и тапочки, а также мыть руки специальным антисептическим гелем. Однако все эти правила – неспроста: с улицы в помещение можно занести всевозможные микробы и бактерии. Мы стараемся избежать этого, поэтому и знакомим каждого гостя с правилами посещения кафе.

- Может быть, у кошек уже наметились свои фавориты среди гостей?

- Кошки очень хорошо чувствуют, кто расположен к ним, а кто – нет. Поэтому, само собой, к каким-то людям они идут на руки, а к каким-то – нет. Если человек и кошка очень подружатся, то человек может забрать питомца к себе домой.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.