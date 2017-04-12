Подоходный налог ждет корректировка

Доверие людей к накопительной системе пенсионного страхования уже подорвано

Подоходный налог могут поставить в зависимость от пенсионных отчислений. Ожидается, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), представленная в сентябре 2016 года Банком России и министерством финансов, заменит государственную накопительную систему. Обязательные страховые взносы работодателя в размере 22% канут в Лету, работник станет делать отчисления самостоятельно.

Тем, кто согласится делать отчисления в пользу своего ИПК в размере 10% от заработной платы, НДФЛ снизят до 10%, уплачивающим 4% от зарплаты оставят ныне действующую ставку в 13%. Отказавшимся копить на будущую пенсию самостоятельно подоходный налог повысят до 15%. А в будущем такие граждане окажутся без гарантированной пенсии по достижении пенсионного возраста.

Предполагается, что работодатели, привлекшие своих сотрудников к отчислению добровольных взносов на свою будущую пенсию, также получат льготы по уплате налога на прибыль.

В зависимости от НДФЛ

Существует мнение, что инвестиционный пенсионный капитал станет заменой замороженным пенсионным взносам. Так ли это и возможно ли повышение НДФЛ в ближайшей перспективе, Деловая газета «Золотой Рог» поинтересовалась у экспертов.

По словам президента Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галины ТКАЧЕНКО, сейчас непонятно, какой проект по изменению в налоговое законодательство окажется для законодателей первоочередным: связанный с изменением НДС или - налога на доходы физических лиц. В этом плане в Государственной Думе ясного видения нет. Россия cтанет не первой страной, где подобный индивидуальный пенсионный счет окажется в зависимости от НДФЛ, в Новой Зеландии и Австралии уже давно внедрена такая система. Наша страна относительно подобной реформы еще стоит в особняке. Вполне возможно, проект с внедрением дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц окажется вполне реализуемым, и реализуемым в первую очередь. С НДС будет сложнее. Кроме того, остается открытым вопрос, кто же станет налоговым агентом по перечислению данных средств от граждан, особенно это касается самозанятого населения, индивидуальных предпринимателей.

Как поясняет региональный директор АО «НПФ электроэнергетики», руководитель Владивостокского обособленного подразделения Татьяна ДРИБЕНЕЦ, на сегодняшний день индивидуальный пенсионный капитал – это концепция, которая постоянно трансформируется. В ее основу заложена идея самостоятельного накопления гражданами средств на свою будущую пенсию. Предполагается, что уже сформированные пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно будет перевести в ИПК. С одной стороны, это позволит и дальше формировать накопительную пенсию, только с учетом пополнения за счет собственных средств граждан. По мнению ряда экспертов, система ИПК по своей сути дублирует систему ОПС. Но есть существенное отличие: для того, чтобы мотивировать людей копить на пенсию, предполагаются налоговые стимулы, и пока нельзя однозначно оценить эти предложения.

«Доверие людей к накопительной системе пенсионного страхования уже подорвано в силу нескольких причин: непрозрачности и продолжающейся «заморозки». Напомню, обязательное пенсионное страхование выбрали 30 млн человек, и этот выбор сейчас остается под вопросом. Поэтому крайне важно запускать новую систему (ИПК) не в сыром виде, а утвержденном законодательно, технически подготовленном и с правильной коммуникацией в сторону граждан. Система, прежде всего, должна быть понятной тем, для кого она должна работать», - сказал Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор НПФ «Будущее» Николай Сидоров.

Попали под «заморозку»

Татьяна Дрибенец также считает, что «заморозка» пенсионных накоплений оставила под вопросом дальнейшее полноценное развитие накопительного компонента трудовой пенсии. Уже четыре года подряд пенсионные накопления застрахованных лиц не пополняются новыми взносами, и все отчисления работодателя в размере 22% учитываются на лицевых счетах граждан в страховой пенсии в виде баллов. Таким образом, получается, что средства накопительной пенсии в НПФ увеличиваются только за счет инвестиционного дохода, при этом само «тело» накоплений не растет. Здесь, конечно, можно говорить о негативном влиянии на накопительный компонент с той точки зрения, что изначальная логика его функционирования абсолютно другая.

Вместе с тем специалисты обращают внимание на квазидобровольный характер согласия на формирование индивидуального пенсионного капитала.

На взгляд Николая Сидорова, остановиться на варианте с автоматической подпиской на ИПК было бы вполне разумно: культура сбережения и накопления на пенсию в нашей стране только развивается, и далеко не все граждане смогут сразу оценить всю значимость системы и откажутся, не понимая последствий своего решения. Индивидуальный пенсионный капитал же в рамках обновленной пенсионной системы будет иметь довольно серьезное влияние на величину будущей пенсии. Однако стимул, который должен иметь гражданин для формирования своей пенсии, – ключевой вопрос, который необходимо решать наравне с автоподпиской. Чтобы коэффициент замещения в итоге оказался материальным, привлекать надо сразу на максимальный тариф, и для этого одной автоподписки будет недостаточно. Нужны дополнительные стимулы, возможно налоговые.

В погоне за баллами

Сегодня пенсионные баллы определяют размер будущей пенсии и срок ее получения. С 1 января 2015 года в соответствии с новым пенсионным законодательством изменились требования к продолжительности стажа для определения права на страховую пенсию по старости (минимальную – «ЗР»). До этого времени для назначения пенсии обязательным являлось достижение женщинами возраста 55 лет, мужчинами - 60 лет, и наличие как минимум пяти лет трудового стажа.

Неизменным осталось первое условие – достижение пенсионного возраста. А вот планка продолжительности трудовой деятельности повышена. В 2017 году для выходящих на пенсию минимальный страховой стаж определен в 8 лет. Кроме того, начиная с 2015 года, требуемый для начисления стаж ежегодно увеличивается на один год и к 2024 году составит 15 лет. Кроме того, в 2017 году достаточно будет иметь 11,4 балла, в результате постепенного увеличения количество обязательных баллов к 2025 году достигнет отметки 30. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать за 2017 год, составляет 8,26.

Если к моменту назначения пенсии (55 лет – женщины и 60 лет - мужчины) гражданином не будут заработаны требуемые баллы и страховой стаж, то права на страховую пенсию у такого человека не будет. Только при достижении женщиной 60 лет и мужчиной 65 лет им может быть назначена социальная пенсия по старости. Раньше указанного возраста такая пенсия выплачиваться не будет. Таков своеобразный привет серым зарплатам и невыплатам обязательных пенсионных взносов.

Яна МАЛЬЦЕВА.