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Приморцам стали платить меньше на 12 тыс. рублей

12 Апреля 2016, 17:21 | Приморье

В ДФО заметно уменьшился размер среднего вознаграждения по сравнению с четвёртым кварталом 2015.  Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Специалисты HH.ru уверены, что именно поэтому на начало года отмечается не высокая конкуренция среди соискателей. Поданным хедхантеров, особенно не спешат искать работу специалисты сферы консультирование, страхование и маркетинг, реклама, PR – не более одного человека на место.

Что касается размера среднего вознаграждения, то в первом квартале 2016 года оно снизилось по сравнению с четвертым 2015 года во всем ДФО:

В Амурской области -  зарплата стала меньше на 11 000  и составило 33 000 рублей;

В Еврейской автономной области – уменьшилось на 5000 и составило 40 000 рублей;

Камчатском крае – осталось на прежнем уровне 45 000 рублей;

Магаданской области -  уменьшилось на 10 000 и составило 50 000 рублей;

Приморском крае - оно стало меньше на 12 000 и составило 34 500 рублей;

Республике Саха – увеличилось на 2 500 и составило 55 000 рублей;

Сахалинской области -  уменьшилось на 5 600 и составило 44 400 рублей;

Хабаровском крае – уменьшилась на 200 руб. и составило 35 000 рублей;

Чукотской автономном округе уменьшилась на 2 700 и составило 65 000 рублей.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в апреле 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДФО  приморье  зарплата 



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