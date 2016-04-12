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Приморцам стали платить меньше на 12 тыс. рублей
В ДФО заметно уменьшился размер среднего вознаграждения по сравнению с четвёртым кварталом 2015. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Специалисты HH.ru уверены, что именно поэтому на начало года отмечается не высокая конкуренция среди соискателей. Поданным хедхантеров, особенно не спешат искать работу специалисты сферы консультирование, страхование и маркетинг, реклама, PR – не более одного человека на место.
Что касается размера среднего вознаграждения, то в первом квартале 2016 года оно снизилось по сравнению с четвертым 2015 года во всем ДФО:
В Амурской области - зарплата стала меньше на 11 000 и составило 33 000 рублей;
В Еврейской автономной области – уменьшилось на 5000 и составило 40 000 рублей;
Камчатском крае – осталось на прежнем уровне 45 000 рублей;
Магаданской области - уменьшилось на 10 000 и составило 50 000 рублей;
Приморском крае - оно стало меньше на 12 000 и составило 34 500 рублей;
Республике Саха – увеличилось на 2 500 и составило 55 000 рублей;
Сахалинской области - уменьшилось на 5 600 и составило 44 400 рублей;
Хабаровском крае – уменьшилась на 200 руб. и составило 35 000 рублей;
Чукотской автономном округе уменьшилась на 2 700 и составило 65 000 рублей.
Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в апреле 2016 года.
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