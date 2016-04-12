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Белухи Приморского океанариума переехали в новый корпус (фото)

12 Апреля 2016, 11:00 | Приморье

Четверо самых молодых белух перебрались из открытых вольеров базы исследования морских млекопитающих (БИММ) в бухте Парис в главный корпус Приморского океанариума, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Это три самки и самец: Юкки, Лена, Маруся и Бриз.

Животных перевозили в специальных ваннах на грузовике. Транспортировка была организована при содействии ФГУП «Дирекция по строительству в ДВФО» Управления делами Президента РФ, предоставившей 120-тонный кран, под руководством начальника погрузочно-разгрузочного комплекса Сергея Войщева.

Звери хорошо перенесли переезд и на следующий день уже начали есть. Это важный показатель, свидетельствующий об отсутствии стресса. У животных вновь начались тренировки.

Всего в океанариуме десять белух. Изначально все они жили в открытых вольерах на БИММе, а не в научно-адаптационном корпусе, как другие морские млекопитающие. Возможно, позже к четырем новоселам в главный корпус переведут еще двух белух. Одна-две белухи будут подготовлены для обмена с другими зоопарками или океанариумами. И одна пара животных останется на БИММе для научной работы.

Новый бассейн для белух гораздо больше и глубже открытых вольеров. В дельфинарии главного здания Приморского океанариума в общей сложности шесть водоемов. Самый крупный – площадью 800 кв.метров и глубиной 9,5 метра – для представлений. Еще три бассейна предназначены для проживания морских млекопитающих. Есть бассейн для карантина и водоем для терапевтического купания.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Белуха(Delphinapterus leucas Beluga or white whale).Самцы достигают длины 3-6 метров, самки- 3-5 метров. Распространены в Арктике, в России - от Баренцева и Белого до Чукотского и Берингова морей, а также в Охотском море. Могут нырять на глубину в 800-1000 метров и оставаться под водой до 25 минут. Самцы достигают половозрелости в возрасте 4-7, самки 6-9 лет. Самка рожает детеныша раз в три года. Беременность длится 12-14 месяцев. Детеныши остаются с матерью как минимум до двух лет. Продолжительность жизни более 50 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
 

 

 

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Теги: океанариум  управление делами президента  ДФО  президент 



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