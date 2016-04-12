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Идет охота на гуся…
В Приморье проходит весенний сезон охоты на водоплавающих. Между прочим, далеко не во всех из них закон разрешает стрелять
Газета «Золотой Рог» приступает к реализации масштабного социально-значимого проекта «Экология Плюс». И начинаем с острой проблемы - браконьерство. Исходя из названия понятно, чему этот проект будет посвящен. В течение срока его реализации редакция постарается рассказать читателям о реальной ситуации с экологией в Приморье, представить важнейшие проекты, направленные на сохранение природы и многое другие. Сегодня - первые несколько материалов проекта.
В начале апреля мир отметил День птиц. Он приурочен к периоду массового перелета пернатых с мест зимовок туда, где они должны за теплый сезон вывести и вырастить потомство. На этот период в крае выпадает сезон охоты на водных и околоводных птиц. Желающие поохотиться должны помнить, что часть перелетных птиц являются краснокнижными видами, это значит, что охота на них запрещена.
Учитывая протяженность Приморского края с юга на север, охота на перелетных пернатых на его территории поделена на три зоны. На сегодня в южных районах охотничий период уже завершился. По данным Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, он был разрешен с 26 марта по 4 апреля. В центральных районах края он продолжается, но продлится только до 11 апреля. А вот в северных районах еще не начинался, там охотится на водоплавающую перелетную птицу разрешено с 16 по 25 апреля.
Вообще, Приморский край входит в зону действия великого «Австрало-Тихоокеанско-Азиатского пролетного пути». Десятки и сотни тысяч птиц - водоплавающих, куликов, наземных воробьиных и прочих - весной со своих зимовок в Восточной и Юго-Восточной Азии и Австралии на пути к своим гнездовьям в Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью - в противоположном направлении) посещают Приморье, останавливаясь здесь на отдых и для пополнения энергетических ресурсов.
По данным ученых Лаборатории орнитологии Биолого-почвенного института ДВО РАН, через территорию края проходят 2 основных миграционных потока. Один - вдоль морского побережья, им следует большая часть куликов, морских чаек, гагар и прочих «морских» птиц. Другой проходит в долине р. Уссури, водно-болотных угодьях (ветландах) Приханкайской низменности и озерной равнины р. Туманган. Основная масса водоплавающих сухопутных птиц пересекают Приморье именно этим путем. На крайнем юге Приморья, на Туманганских ветландах, эти потоки сливаются.
Примечательно, что из общего списка птиц, отмеченных в крае, а их, по последним научным данным, насчитывается 503 вида, свыше 200 видов пересекают территорию Приморья в период своих сезонных миграций.
- В Красную книгу включены, а значит, запрещены к отстрелу 133 вида птиц, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» ведущий сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир БОЧАРНИКОВ. - Совместно с Юрием ГЛУЩЕНКО из Дальневосточного федерального университета мы провели многолетние наблюдения за водоплавающими перелетными птицами, сравнивали их со сведениями, полученными за всю 150-летнюю историю исследования, начиная с Н.М. Пржевальского. В частности, эти данные были важны для очередного обоснования необходимости создания Ханкайского заповедника, учрежденного в 1990 году. Я до сих пор являюсь координатором по ключевым орнитологическим территориям Приморского края, но такие исследования сейчас практически не финансируются.
Сегодня научными исследованиями воздействия охоты на популяции мигрирующих птиц в крае у нас по большому счету не занимается никто! Передовые позиции заняли японцы, корейцы и китайцы.
- С помощью JPS и мобильных телефонов они отслеживают миграцию журавлей, гусей и за последние 5-7 лет получили такой объем информации, какой нам и не снился, - сетует ученый. - Они прослеживают маршруты, места, где птица остановилась или погибла. Эти материалы публикуются.
Он привел зарубежные данные за 2012 год, которые свидетельствуют, что несколько окольцованных краснокнижных особей погибли при весеннем перелете на территории Приморского края. Представители охотхозяйств признают такие факты. К сожалению, весенняя охота у нас попросту превратилась в повальное и почти безнаказанное браконьерство, поскольку большинством «охотников» она ведется со всевозможными нарушениями существующих правил, и это беззаконие необходимо прекращать, говорит Владимир Бочарников. К тому же добывая птиц весной, мы лишаем возможности получить приплод осенью, стало быть запасы пернатой дичи поступательно скудеют.
Надежда ВОРОНЦОВА. Фото Владимира БОЧАРНИКОВА, Дмитрия КОРОБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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11116:29, 12.04.2016#
Поедь на войну лучше вооруженных до зубов отморозков в Сирии или на Донбасе постреляй больше толку будет, чем безпомощных животных убивать неспособных никак защитить себя. Но у таких "охотников" на настоящий поступок, кишка тонка, они только в лесу могут птичек да мишек бить, у животных ведь оружия нет, и ненависти к людям тоже нет.
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Второй фронт17:16, 12.04.2016#
Запрещать охоту нельзя, где еще тогда можно пожрать водки и самогона? Конечно на охоте. И вводить запреты на отстрел краснокнижных бесполезно, поскольку залитый шар на зорьке не различает цвета. Валят всё, что летит, а потом в кастрюле уже соображают, что убили. Охота это состояние души русского инвалида умственного труда и 99% охотников голодные не сидят, поскольку каждый выезд на охоту обходится как минимум в 15-20 тысяч рублей, а если жрать коньяк, то и дороже. Проверено на собственном опыте, потом еще и отходняк у доктора на пару недель. Охота вещь дорогая.
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Жена охотника07:51, 13.04.2016#
Охотники- это настоящие мужчины! Диванопродавливателям не понять. Они не сидят сутками за компьютерами и не стрОчят коменты. Некоторые из вас, коментаторы, более злы и агрессивны, доведись попасть в руки оружие, уж тогда спасайся кто может. Такие охотники, как "Второй фронт"(комментарий выше)относятся к диванным охотникам. Таких нужно отсеивать еще на стадии вступления в охотобщество. Лучше бы обеспокоились над тем, что леса горят, поля, которых и так мало, травят. А это кормовая база для животных. Сколько фазанов погибло из-за отравленной сои.
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Второй фронт17:39, 13.04.2016#
Жена охотника говорит мужу, куда в такую рань, на улице дождь со снегом? На охоту-отвечает муж. Вышел на улицу, холодно, сыро, вернулся домой и тихонечко к жене под бок, а она не поворачиваясь говорит:- а мой дурак на охоту убежал. Не всегда муж вовремя возвращается, но верная жена охотника всегда хранит верность.
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Браконьерят у нас круглый год, в том числе и с использованием летающих аппаратов, приборов ночного видения, заказываемых из Украины по частям, чтобы не спалиться и т. п. , и в подавляющем большинстве это "слуги народа" и их друзья, т. к. денег на подобные устройства и простого населения априори быть не может.