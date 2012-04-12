В Приморье создан заповедник для леопардов

ПРИМОРЬЕ, 12 апреля, ZRPRESS. В Приморье создан парк "Земля леопарда", нацеленный на сохранение дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Парк охватывает примерно 60 процентов ареала (261 тысячи гектаров) обитания леопардов, причем в него попали все основные места размножения этой редкой кошки. На территории парка смогут жить как минимум 50 особей леопардов. На содержание парка планируется выделять по 40 миллионов рублей в год.

"За последние 20 лет площадь обитания дальневосточного леопарда в России уменьшилась почти вдвое, а численность сократилась до критически низкой и составляет всего лишь около 30 особей", - приводятся в пресс-релизе слова директора WWF России Игоря Честина.

Он также добавил, что парк планировалось создать еще в 1998 году. Помимо леопардов на территории заповедника будут обитать несколько амурских тигров (их численность оценивается примерно в десять особей). Парк содержит рекреационную зону, где планируется "организация познавательного туризма и отдыха на природе".

Дальневосточный леопард Panthera pardus orientalis относится к семейству кошачьих. Это самая редкая кошка на планете.

"Золотой Рог".