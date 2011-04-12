Наш земляк отработал 20 лет на Байконуре

Среди приморцев живет человек, который сегодня будет отмечать Международный день космонавтики как свой профессиональный праздник. Космодром «Байконур» 20 лет оставался жизненным причалом для Леонида ЛИМОНОВА.

Леонид Николаевич Лимонов, полковник Космических войск Российской Федерации в отставке, в прошлом командир батальона связи, нес службу на Байконуре с октября 1961 вплоть до 1981 года. То были самые прорывные годы советской космонавтики. Юрий ГАГАРИН, его звездная улыбка тогда дали право каждому гражданину СССР гордиться своим народом и говорить фразу, которую мы давно не повторяли: «Мы лучшие! Мы первые!»

…В апреле желтые и красные тюльпаны окутывают степь вокруг космодрома своим цветастым покрывалом. На Байконуре этот период длится недолго. Не успеешь оглянуться - как земля превращается в песок, и уже верблюжья колючка летит по степи, перекатываясь... Личное знакомство Леонида Лимонова с Юрием Гагариным произошло в далеком 1963 году и лишь укрепило привязанность молодого офицера к Байконуру, сделало космодром его родным домом ровно на 20 лет.

- Леонид Николаевич, сегодня 12 апреля, все мы празднуем великий день - 50 лет со дня полета первого человека в космос. А как вы попали в самую точку, где делалась ее история?

- Получилось так, что почти 50 лет тому назад, в октябре 1961 года, я - молодой лейтенант был направлен на космодром Байконур как раз после окончания Рязанского высшего военного училища связи. И сразу приступил к обязанностям инженера отделения засекречивающей аппаратуры. Кстати, именно в этот период Никита Сергеевич ХРУЩЕВ решил, что в авиации и флоте у страны нет необходимости, и сделал ставку на ракетные, космические войска. Даже моряки прибывали служить на космодром. Тогда уже были совершены исторические полеты Юрия Гагарина и Германа ТИТОВА. Страна «болела» космосом…

- За время службы на Байконуре судьба вас свела со многими легендарными личностями, космонавтами...

- Как-то в 1963 году сосед по дому, в последствии мой друг, инженер-испытатель Борис БЕЛОУСОВ пригласил меня в гости. Я буквально переступил порог дома, только возвратился из командировки с Камчатки. Мы там проверяли аппаратуру, фиксирующую полет запускаемых в космос ракет. Борис прибегает ко мне, весь запыхавшийся: «Леня, хлеб есть? Полбулочки хоть займи, у меня гости - Гагарин с Титовым. И еще что-нибудь к столу есть?».

А уже поздний вечер, магазины закрыты. Что делать? Мой караул как раз поехал в аэропорт за аппаратурой, которую мы привезли с Камчатки, и охранники случайно встретили жен генералов, возвратившихся из Ташкента (тогда с Байконура летали в Ташкент за свежими продуктами). И женщины угостили черешней, лучком, редиской, свежими огурчиками. В общем, целая корзина гостинцев набралась. Я все Борису и передал.

А он вдруг: «Пойдем вместе посидим, не часто такой шанс выпадает!». Я сразу замахал руками. Они - известные на весь мир люди, космонавты, а я простой инженер связи.

Борис уговорил меня. Заправил я сифон водичкой холодненькой и захватил с собой. Помните, были тогда такие? Получилась самая настоящая газированная вода. И, оказалось, что пришелся я кстати. Гагарин и Титов сразу лёд растопили: «Привет! Заходи». А сифон с водой заметили, еще больше обрадовались: «Вот это, что надо, - говорят. - А то нас Борис коньяком поит». Посидели, хорошо. Веселые ребята такие, общительные. Юра Гагарин особенно. До сих пор его улыбка из памяти не выходит.

После этой встречи во мне еще больше уверенность окрепла, что делаем мы одно общее дело, и люди мы - все земные, простые.

- Леонид Николаевич, а самому в космос не хотелось?

- Мне было приятно уже то, что я смог непосредственно принять участие в жизни Байконура. За время службы оказался в приятельских отношениях со многими космонавтами.

Да и на глазах разворачивалась драма Бориса Белоусова. Полет в космос он мыслил делом своей жизни. Он и в академии вместе с Германом Титовым учился. Так что Гагарин и Титов в гостях у него очутились не случайно. Борис рассчитывал, что поддержка таких людей поможет осуществить его мечту. К тому времени одна попытка пройти в звездный состав у Бориса уже была.

Но после полета Гагарина мой друг твердо решил стать космонавтом и подал рапорт.

В 1965 г. начался новый набор в космонавты, и он вновь прошел медкомиссию, теперь уже заручившись личной поддержкой Сергея Павловича КОРОЛЕВА. Ведь Белоусов и спортсмен, и лётчик. Думаю, и Титов с Гагариным замолвили слово. Зачислили. Но Борис так и не слетал в космос. Он готовился по программе полетов на Луну, был назначен старшим отряда слушателей-космонавтов. А через два года получил приказ об отчислении из отряда космонавтов с формулировкой «по весовым характеристикам, не отвечающим требованиям, предъявляемым к членам экипажа космического корабля» (он весил 85 кг). На самом деле причина была в его репрессированном тесте.

И до конца жизни мысли о космосе не оставляли Бориса Белоусова. В 1987 г. он сделал последний отчаянный шаг - направил письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу ГОРБАЧЕВУ. В письме он предлагал в честь 70-летия Октябрьской социалистической революции отправить его в космический полет с целью установить своеобразный рекорд - самый пожилой человек, совершивший космический полет. В то время Белоусову было уже 57 лет, а самым старшим по возрасту астронавтом был 51-летний американец Дональд СЛЕЙТОН. Ответа Белоусов не дождался…

Помню встречи с Алексеем ЛЕОНОВЫМ. Был очень дружен с Георгием БЕРЕГОВЫМ, он единственный удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй - за полёт в космос. Кстати, именно он способствовал моему переводу во Владивосток. Общался я и с Павлом Романовичем ПОПОВИЧЕМ, именно он рассказывал мне, что в невесомости чувствуешь себя, словно стоишь вниз головой. Так что космос не каждому объятия раскрывает.

- А на запусках кораблей приходилось бывать?

- С 1972 по 1981 годы я присутствовал на стартовой площадке во время каждого запуска космических кораблей. Как говорится, провожал и обитаемые запуски, и чисто технические полеты, докладывал перед стартом лично председателю госкомиссии о том, что средства связи к работе готовы. Старт на Байконуре устроен таким образом, что трасса полета ракеты направлена строго на северо-восток. Земля вращается, и корабль постепенно выравнивается и выходит на орбиту. По трассе полета первая ступень ракеты отрывается и падает в Джезказгане, а вторая ступень - в окрестностях Барнаула. Наша задача состояла в том, чтобы выяснить, отклоняется ли ракета от курса или нет, и по горизонтали, и по вертикали.

Кстати, первый запуск, свидетелем которого я являлся, оказался неудачным. Мы уже организовывали связь с Камчаткой. Ракета, будучи еще в пределах видимости, отклонилась от курса, и одна часть, отколовшись от корпуса, полетела вниз. Казалось, она падает на нас, я побежал, как казалось, прочь от нее, оглянулся: обломки корабля вновь летят на меня. На самом деле это была иллюзия, ракета вылетела за пределы космодрома, жертв и разрушений не принесла. Словом, я видел на старте многое. Знаете, на любой запуск, пилотируемый, прилетали все, кто когда-либо в космос слетал. Только Терешкова после полета на космодром ни ногой.

- Вы сказали, что переводу во Владивосток Вам поспособствовал Георгий Береговой?

- Да в 1980 г. я обратился к нему с просьбой перевести меня в Звездный городок. Очень тяжелый климат на Байконуре: + 45 С летом, зимой - 27 C. Спасались в прохладных водах Сырдарьи да утренней пробежкой. Жена и дочка очень страдали от аллергии во время цветения полынных трав (кстати, супруга Майя находилась вместе с Лимоновым на Байконуре все 20 лет, дочь Татьяна окончила там же техникум связи). Сначала Береговой поспособствовал переводу в Курган в войска Гражданской обороны. Предлагали поехать в Барнаул, но этот город мне не понравился, там я бывал – подбирали после падения ступень ракеты, взрывали ее, чтобы она не попала, как говорится, во вражеские руки, и в таком деформированном виде на переплавку направляли, из титана однако… «А как Владивосток тебе?», - как-то раз спросил Береговой. Интересный город, думаю, морской. И подал рапорт на перевод. В 1984 году я поступил на службу во Владивосток в штаб Гражданской обороны. В 1991-м ушел в отставку, планировал, что пенсия в 250 рублей позволит безбедно жить мне, бывшему офицеру Космических войск, но тут грянул кризис. Пришлось еще 7 лет в роли оперативного дежурного работать в МЧС. Вот такая судьба.