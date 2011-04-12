Приемная «Единой России» - индикатор доверия граждан

За 2,5 года более 5,2 тыс. приморцев обратились в Приемную лидера партии власти за помощью. Почти каждую третью, казалось бы, «мертвую» проблему, удалось решить. Приемная - индикатор доверия людей к партии «Единая Россия». Об этом напоминает своим соратникам лидер партии Владимир Путин.

Старовер Алексей КИЛИН уверенно заходит в приемную В.В.Путина в Приморском крае, разместившуюся во Владивостоке на ул. Алеутской, 16. Он тут частый гость, и ему всегда рады. После дальней дороги из села Дерсу в Красноармейском районе его здесь и чаем угостят, и вместе обсудят проблемы. А в этот раз еще и долгожданный подарок вручили – документы о том, что дело о гражданстве наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Три года с момента переезда из Южной Америки в Россию семья пытается получить российский паспорт. Однако все упирается в справку о доходах.

- Но где ж нам взять такой документ?! Мы ведь на земле работаем, натуральным хозяйством живем, - объясняет суть проблемы Алексей Килин.

Замкнутый круг взялись разорвать в приемной Владимира Путина.

- Сколько за три года бумаги пришлось извести, чтобы помочь переселенцам, - показывают мне пачку бумаг сантиметров в пять сотрудники Приемной. - В судьбе староверов участие проявили многие неравнодушные люди Приморья – спасибо им за российскую отзывчивость! Но решить проблему удалось благодаря помощи партийца - депутата Госдумы Виктора ВОЙТЕНКО. Он обратился в Москве в Федеральную миграционную службу, и там приняли решение помочь. В качестве подтверждающего документа по заработной плате для получения вида на жительство ФМС согласилась принять справки администрации Красноармейского района о наличии в пользовании переселенцев земельных участков.

Вначале посетители приходили в приемную В.В. Путина с локальными вопросами, но сейчас уровень проблем стал выше, отмечают сотрудники. Львиная доля приходится на проблемы ЖКХ и получения жилья. Впрочем, темы самые разные.

Например, жительница Владивостока пожаловалась, что в арке дома устроили ларек, возле которого днем и ночью толпятся пьяницы. Выехали с милицией, специалистами и выяснилось, что торговая точка установлена и работает незаконно. Сразу убрали. Местные жители сказали спасибо.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Григорьевич П. с 20-х чисел каждого месяца начинал нервничать. Телефонная компания, включая «автодозвон», регулярно названивала, напоминая о задолженности. Пожилой, беспомощный человек просто не может сам оплатить счет. А вот 30 числа каждого месяца к нему приходит помощник, который и вносит платеж. Ветеран обратился в компанию с просьбой учесть его ситуацию, но специалист ответил – порядок один для всех. Сотрудники Приемной В.В. Путина обратились лично к генеральному директору телефонной компании, и проблема разрешилась. И таких примеров много.

За 2,5 года здесь сумели выстроить системную работу, отладить взаимодействие с органами власти, с партийными функционерами, что довольно непросто. Ведь приемная – общественная организация.

- Нам помогают авторитет лидера «Единой России» В.В. Путина и наши однопартийцы, - отмечает руководитель общественной приемной Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. – У нас регулярно ведут прием депутаты Государственной Думы Владимир ПЕХТИН, Руслан КОНДРАТОВ, Василий УСОЛЬЦЕВ, а также депутаты Законодательного Собрания Приморского края, Думы Владивостока, секретарь Регионального политсовета Партии Игорь КОРОЛЕВ. Им – особые слова благодарности от граждан. Буквально влет решает все проблемы губернатор Сергей ДАРЬКИН. Одним звонком он запустил автобусный маршрут №15 на мыс Голдобина. Решил проблему по музыкальной школе, по культуре, по садоводам и дачникам… Ему любой вопрос по плечу. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы он чаще бывал в Общественной приемной.

Решая проблемы жителей, сотрудники Приемной подчеркивают:

- У нас нет волшебного чемоданчика. Но мы работаем по-честному, не лукавим. И привлекаем к решению весь ресурс, которым располагаем. Особенно помогает, когда глава муниципального образования – наш однопартиец, член «Единой России».

Все обращения граждан здесь четко фиксируются, заносятся в специальную программу. Так что отслеживать работу по ним, причем в режиме он-лайн, могут руководители ЦИК партии и сам Владимир Путин.

Специалисты Приемной не только принимают посетителей по адресу ул. Алеутская,16, но и сами выезжают по районам Приморья. Например, только в отдаленном Пожарском районе побывали уже дважды. К слову, те же староверы и поделились своей проблемой во время одного из таких выездов.

- В Приемную приходят люди, часто накаленные. И в первую очередь их необходимо успокоить,- говорит психолог Елена АНЧУТКИНА, - главное для наших сотрудников – стрессоустойчивость, корректность и работоспособность.

Кроме индивидуальных приемов сотрудники Приемной осуществляют целевые программы. Например, когда пошли потоком обращения по ЖКХ, причем по всей России, родилась идея провести в Приморье акцию «Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунальных услуг». Подобные мероприятия стоят на контроле и.о. секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» Сергея НЕВЕРОВА и члена бюро высшего Совета Партии Владимира Пехтина. В рамках акции Приемная работает в тесном контакте с администрацией Приморского края, администрацией Владивостока и КГУП «Примтеплоэнерго». Совместно с Региональным советом сторонников Партии «Единая Россия» разработана специальная Памятка жильцам многоквартирных домов по вопросам платежей за жилищно-коммунальные услуги, она составлена исключительно в интересах жильцов. Как заверяют сотрудники Приемной, акция будет продолжаться, пока она будет нужна. Готовятся новые выпуски таких же Памяток, которые будут распространяться во время встреч с гражданами.

В рамках программы «Новые дороги «Единой России» Партия нашла 300 млн рублей на текущий год. Причем не на гостевую трассу, которая и без того будет отремонтирована в рамках подготовки к саммиту АТЭС, а на заброшенные придомовые территории Владивостока. Программа рассчитана не только на текущий год, но и на 2012-2013 годы. Работы у сотрудников Приемной впереди много. «В своей работе мы должны отвечать на ожидания людей», - цитируют слова своего лидера специалисты Приемной В.В.Путина в Приморском крае.