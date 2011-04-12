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Находкинские цены взяли на контроль
В Находке законодательно закрепили контроль над ценами на продовольственном рынке.
В рамках принятого постановления контролировать ситуацию будет специальная межведомственная комиссия во главе с замглавы города Борисом ГЛАДКИХ. Если полгода назад мэрия могла только наблюдать за ценами, то сегодня, после принятия постановления, у комиссии есть функция выступать с предложениями по мерам, «способствующим стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости». У комиссии, в состав которой вошли сотрудники мэрии, работники органов статистики и несколько предпринимателей, появилась также «расследовательская» функция. Местный нормативный акт обязывает комиссию устанавливать причины роста цен на основные продовольственные товары.
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