Сергей Дарькин проверил готовность объектов саммита АТЭС на Русском

5 апреля губернатор Сергей ДАРЬКИН провел выездное совещание по вопросам, связанным со строительством объектов саммита АТЭС на острове Русский, а перед этим лично проверил степень готовности объектов и ход строительства.

Есть энергия

Собственно говоря, прошлой осенью самым уязвимым местом строительства объектов Дальневосточного федерального университета, где в пику всем скептикам уже через полтора года откроется саммит АТЭС, было обеспечение стройки бесперебойным энергоснабжением. Поэтому Сергей Дарькин решил сам оценить ход строительства мини-ТЭЦ. Как пояснил генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь ДЖУРКО, ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ «Северная» в поселке Поспелово запланирован к концу августа 2011 года. Этот объект уже сейчас осуществляет энергоснабжение возведенных корпусов ДВФУ. А в сентябре, когда газопровод подаст первое «голубое топливо», «Северная» будет переведена на газ. В настоящий момент на «Северной» занимаются благоустройством и установкой внешнего ограждения территории.

На другом энергообъекте - мини-ТЭЦ «Центральная» - смонтирован первый пусковой комплекс, который включает в себя два пиковых водогрейных котла и одну газотурбинную установку (ГТУ) «Кавасаки». Сейчас идет наладка этих установок и устройство фундаментов под дымовые трубы ГТУ №1 и №2. ТЭЦ «Центральную» планируется ввести в эксплуатацию к марту 2012 года. Зато почти готова для передачи электроэнергии подстанция 220/110/35 кВ «Русская» - она должна быть сдана в эксплуатацию через полтора месяца – в конце мая. Губернатор осмотрел смонтированные трансформаторы, которые уже прошли наладку и испытания. Сейчас здесь выполняется наладка релейной защиты, а также обустраивается территория. Строительство этой подстанции позволит повысить надежность электроснабжения.

Отметим, что все эти объекты включены в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и финансируются из федерального бюджета и внебюджетных источников. В результате не только ДВФУ, но и вся инфраструктура острова Русский наконец получат бесперебойное энергопитание.

Два берега начали сближаться

Любой осмотр объектов на острове сегодня не минует моста через пролив Босфор Восточный, проект которого уникален не только в России, но и в мире. В конце марта мостостроители «Русского моста» начали монтаж главного пролета - уложили первую панель на высоте 70 метров уникального 1104-метрового пролета над морем. Правда, начали со стороны материка – с мыса Назимова. Но и на Саперном полуострове, на мысе Новосильский, работы идут по графику. Пилоны моста, которые и будут вантами держать пролет моста над проливом, уже поднялись свыше 125 метров из 320 по проекту.

Как рассказал губернатору директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ, в конструкции моста на остров Русский уложено более 235 000 кубометров высококачественного бетона. Параллельно идет монтаж блоков центрального пролета, армирование и бетонирование преднапряженной балки жесткости, сооружение пилонов по обе стороны пролива Босфор Восточный. Специально для строительства этого мостового перехода из центральной России был привезен завод по производству высококачественного бетона. Монтаж и установка заводского оборудования завершаются. А если учесть, что тяжелая ветреная зима, которая стала для строителей настоящим испытанием, позади, то теперь работы пойдут ускоренными темпами. Но надо оговориться, в строительстве мостового перехода начинается самое сложное – монтаж железных балок на высоте.

Строители планируют до конца 2011 года закончить работы по бетонированию и асфальтированию всех эстакад моста (их длина около двух километров). Губернатор смог убедиться, что работы идут по графику.

Первые объекты ДВФУ сдадут через год

И если образ будущего моста между материковой частью Владивостока и его островной территорией можно разглядеть только с высоты птичьего полета, то корпуса Дальневосточного федерального университета уже стоят во плоти. Благоустройство части территории лишь подчеркивает завершенность многих объектов.

«Ведется грандиозная стройка, масштаб работ удивляет. Хочу особо отметить: все работы идут по графику. Уверен, это будет одно из лучших высших учебных заведений на Дальнем Востоке. С серьезной научной базой», - отметил Сергей Дарькин.

ДВФУ будет состоять из 23 корпусов. Общая площадь университета – 760 тысяч квадратных метров. Одним из наиболее грандиозных сооружений является конференц-центр, здесь пройдут основные мероприятия в рамках саммита АТЭС. Площадь конференц-центра – 96 тысяч квадратных метров (это треть всей учебной части университета). Сегодня пройден очередной важный этап – закрыты тепловые контуры объектов первой очереди ДВФУ, смонтированы системы отопления. Сейчас в корпусах, возведенных на основе металлоконструкций, идут внутренние и фасадные отделочные работы. Ко всем корпусам подведены коммуникации.

Параллельно на территории университета ведутся ландшафтные работы, строится набережная длиной 1200 метров. Береговой бульвар будет одет в гранит, в его районе предусмотрены водопад, искусственные водоемы, пляж, причал. Генподрядчик ЗАО «Крокус» прокладывает магистральную улично-дорожную сеть от будущего моста на остров Русский до ДВФУ, по которой в федеральный университет будут добираться студенты и преподаватели. Не забыты и другие объекты инфраструктуры, чтобы сохранить уникальность природы острова. Заглянул губернатор и на былую несанкционированную свалку бытовых отходов, где сейчас идет рекультивация. Но окончательно решит проблему островитян, когда для обеспечения нужд ДВФО и жителей острова будет построен полигон ТБО.

Не осталась без внимания и вторая острая проблемы стройки – водоснабжение. Губернатор проверил ход строительства автономной резервной системы водоснабжения с использованием опреснительных установок. Эта система предназначена для опреснения воды для технических нужд университета. А подаст питьевую воду для будущих обитателей университетского городка водовод.

Сопровождавший губернатора в поездке генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» Евгений РОГОЗА подтвердил, что первые объекты ДВФУ будут сданы по плану, в первом квартале 2012 года. Уже через год. А ведь размах стройки уникален – объем финансирования строительства ДВФУ, предусмотренный подпрограммой «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», составляет 55 183,84 миллиона рублей.

Покидая будущий университетский городок, Сергей Дарькин постоял на набережной, откуда открывает чудесный вид на морской фасад Владивосток, мост через залив. Берег уже сегодня взят в бетон, а скоро набережная оденется в гранит и будет благоустроена фонтанами и зеленью. Строители уверяют, что она будет визитной карточкой университета и наверняка станет любимым местом для отдыха студентов и преподавателей.

Дельфины вернутся во Владивосток

А дальше рабочая поездка губернатора продолжилась на восток, в другой конец Саперного полуострова, где ускоренными темпами возводится приморский океанариум.

На этом объекте сегодня работают свыше 700 человек и около 60 единиц техники. Ведется строительство научно-адаптационного корпуса - здесь начаты работы по устройству бассейнов, резервуаров, систем жизнеобеспечения и другие виды работ. В самом океанариуме и дельфинарии заканчивается строительство фундамента, близится к завершению устройство теплоизоляции и гидроизоляции цоколя стен. Практически наполовину выполнены работы по возведению монолитного каркаса, устройству монолитных танков, емкостей, монолитных стен океанариума и дельфинария.

На объекте ведутся и другие виды работ, включая строительство автомобильных парковок, подъездных дорог, служебной гостиницы и другие.

Генподрядчик строительства – ООО «НПО Мостовик». Генеральным проектировщиком океанариума является ОАО «Приморгражданпроект», субпроектировщик – компания из Тайваня Huang Green Country. Уже само это трио стало залогом того, что объект, открытие которого приморцы ждут даже, может быть, больше, чем саммит, будет возведен в срок. Впрочем, губернатор убедился сам, что обещания будут выполнены. Ведь океанариум обещает стать любимым маршрутом выходного дня для приморцев и туристической меккой для гостей Приморья.

В завершение поездки губернатор провел совещание, чтобы ускорить решение рабочих проблем, урегулировать действия смежников, объединенных одним делом – подготовить Владивосток к проведению саммита АТЭС 6 сентября 2012 года.