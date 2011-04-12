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1239 приморцев травмированы на производстве в 2010 году
В Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ подведены итоги работы по организации страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на предприятиях края в 2010 году.
Как сообщает Юрий Кинаш, начальник отдела ПРО ФСС, данные о состоянии производственного травматизма вызывают тревогу: количество несчастных случаев на производстве в Приморье растет. По итогам прошедшего года 1239 приморцев были травмированы в процессе работы, 55 случаев закончились трагически. Эти цифры превышают показатели 2009 года. Высок удельный вес несчастных случаев с работающими женщинами. На производстве пострадало 369 работниц, что составляет треть от всех случаев.
Экономические потери выражаются в 50 миллионах рублей, выплаченных в качестве пособий по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования. Условно говоря, 3200 работников предприятий провели на больничной койке каждый по месяцу.
Недостаточные меры работодателей по профилактике профзаболеваний привели к тому, что в Приморье растет и число заболеваний, связанных с выполнением профессиональных обязанностей. В 2010 году число страховых профзаболеваний возросло на 21 случай и составило 115. Каждый из них влечет за собой необходимость социального обеспечения не только в виде назначения выплат, но и дополнительных расходов на реабилитацию здоровья вследствие полученного вреда.
По мнению специалистов Приморского регионального отделения ФСС обеспечение безопасного труда работников должно стать приоритетом в деятельности для всех участников социально-трудовых отношений.
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