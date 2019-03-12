В Приморье активно переучиваются мамочки в декрете

Некоторые женщины выбирают для переобучения типично мужские специальности

В 2018 году около 320 жительниц Приморья совместили отпуск по уходу за ребенком до трех лет с дополнительным профессиональным образованием. Некоторые мамы выбирают типично мужские специальности, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.

Возможность переобучиться по востребованным специальностям и повысить квалификацию, находясь в декретном отпуске, женщины получили с выходом в мае 2012 года Указа Президента, касающегося демографической политики. За шесть лет профессиональное обучение уже прошли почти 1,5 тысячи приморских женщин. Из 319 человек, получивших дополнительное профессиональное образование в минувшем году, 86 женщин прошли профессиональную подготовку, 152 – переподготовку и 81 женщина повысила квалификацию. На эти цели было выделено более 3,8 миллиона рублей.

В программе приняли участие жительницы 29 муниципалитетов Приморья. Так, во Владивостоке профобучение прошли 48 человек. Востребованными специальностями у жительниц краевой столицы стали бухгалтер (семь человек), специалист по закупкам (10), руководитель малого и среднего бизнеса (10). Пять женщин освоили проектно-сметное дело, одна стала системным администратором, три – мастерами маникюра, еще три обучились компьютерной графике, две мамы стали логистами по транспорту, четыре – менеджерами по персоналу.

Однако, как уточняют в департаменте труда и социального развития, некоторые жительницы края обращаются в центры занятости, чтобы освоить типично мужские специальности. В 2016 году 36 женщин обучились таким профессиям, а годом позже – 35 человек, в основном жительницы Владивостока и Находки. В прошлом году еще 36 женщин освоили необычные для женщин специальности. В списке выбранных профессий – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, техник по строительству и ремонту инженерных сооружений, слесарь по ремонту автомобилей, столяр, токарь, инженер по горным работам, машинист крана.

Сегодня мамам в декрете предлагается обучение более чем по 20 специальностям в 78 учебных заведениях. Обратившись в центр занятости, можно выбрать не только специальность, но и удобную форму обучения. Это очные и очно-заочные курсы, а также программы с использованием дистанционных технологий.