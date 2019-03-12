Приморье - в "долго запрягающих"

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно данным национального проекта «Экология», доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% к 2024 году.

По данным Минприроды РФ, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

Только четыре субъекта до настоящего момента не представили планы по вхождению в реформу: Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Хабаровский край.

При этом Приморский край попал в число пятнадцати «отстающих» в реформе регионов. Кроме нас, это Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Курганская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Омская область, Республика Бурятия, Рязанская область, Хабаровский край, Москва и Санкт-Петербург.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.