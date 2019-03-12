Выборные технологии: Будущее в один клик

На форуме в Москве не смогли обойти скандальные выборы в Приморье,

а Центризбирком назвал своего главного союзника в регионах

ЦИК России ищет партнеров в борьбе за чистые выборы. И Первый общероссийский электоральный медиафорум, завершившийся в Москве 1 марта, показал, что в регионах у него есть союзники. Именно СМИ и общественные наблюдатели забили в колокола о нарушениях на выборах в Приморье в 2018 году и добились прямого вмешательства Центральной избирательной комиссии. В работе медиафорума принял участие и представитель «Золотого Рога».

Электоральный медиафорум еще раз подтвердил информационную открытость нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, который три года назад возглавила Элла ПАМФИЛОВА. Доверие к этой структуре выросло, а силы у ЦИК стало больше. В первую очередь, за счет взаимодействия с общественными институтами. И Первый общероссийский электоральний медиафорум был посвящен повышению роли СМИ в избирательном процессе.

Газеты на страже закона

В форуме участвовали эксперты, общественные деятели, члены ЦИК России и работники региональных избирательных комиссий. Но главными действующими лицами стали представители средств массовой информации, в том числе и из нашей газеты «Золотой Рог». Всего свыше 250 участников из 60 регионов. Впервые здесь широко были представлены электоральные корреспонденты от Союза региональных молодежных избирательных комиссий. ЦИК, собственно, и не скрывает, что именно молодой избиратель – его особая забота сегодня. Пока явку на выборах делают пенсионеры. А завтра?...

Однако мероприятие назвали медиафорумом. Не только потому, что его инициаторами и главными организаторами стали Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс) и Российский фонд свободных выборов (РФСВ). В своем обращении к редакторам региональных СМИ и электоральным журналистам председатель ЦИК признала, что СМИ сегодня являются главными партнерами и союзниками в очистительной работе избирательной системы страны. «Вы помогаете выявлять злоупотребления, и мы пытаемся быстро реагировать на эту информацию, – подчеркнула Элла Памфилова. - Так вы помогаете нам формировать систему, которая бы вызывала доверие людей».

Особую специфику форума отметила президент АРС-ПРЕСС Софья ДУБИНСКАЯ: «Здесь собралась газетная Россия». По ее мнению, региональная журналистика весьма отличается от федеральной – на местах приходится смотреть в глаза читателям. И пусть у газет уже давно число посетителей интернет-версии превышает тиражи печатных страниц, но именно читатели газет остаются самыми активными избирателями сегодня.

Да, журналисты печатных СМИ, в сравнение с блогерами, сегодня в неравных условиях перед законом. Первые обложены контролем со всех сторон, вторые попросту игнорировали попытки государства установить им правила. Но печатное слово стало козырем СМИ и уберегло от фейков в желании привлечь аудиторию. Что написано пером, то не вырубишь топором. Газеты же продолжают отражать настроения общества (иначе не подпишутся) и потому сохраняют доверие читателей.

Кстати, на второй день форума молодым корреспондентам устроили тренинг, разбирая сообщения о «нарушениях» на выборах на сайте «Голос». И оказалось, молодые уже проверили информацию сами и заметили «странный» повтор одних и тех же постов – дубляж прошлогодних сообщений о несуществующих фактах. А члены Союза молодежных избирательных комиссий России из региона и вовсе заявили, что постулат «молодежь не читает газет» устарел. За достоверной информацией молодые активисты обращаются как раз в газеты.

СМИ меж двух огней

Но могут ли региональные СМИ быть объективными и надежными союзниками избирательных комиссий? Например, могла ли наша газета (частная, кстати) накануне голосования второго этапа губернаторских выборов опубликовать статью типа: опомнитесь, голосуя против, вы голосуете «за» и обрекаете край на еще одну пропащую пятилетку? Могла, только если б другой кандидат оплатил ее из своего избирательного фонда. Или главный редактор готов был лично познать даже не административное, а уголовное право…

Реалии сегодня таковы, что музыку заказывает тот, кто платит. Практически вся периодика страны потеряла основы самофинансирования. Будем откровенны, сегодня выживают только государственные СМИ, а частные не могут свести концы с концами без подпитки по госзаказам из бюджета.

На вопрос из зала «Что вы знаете о ситуации на местах?» глава Фонда свободных выборов Максим ЛЕСКОВ признался: «Я знаю такие примеры».

«Бывает, что редактор пытается что-то сказать через финансируемое на свои средства СМИ – и на следующий день к нему приходят с проверками, начинают таскать по инстанциям. Таким образом, на местах зачастую остаются только лояльные СМИ, основная задача которых – публикация нормативных актов администрации, которые и составляют две трети этих полуведомственных изданий, - глава фонда был откровенен. - Но мы же понимаем, что это тупиковый путь, он ведет к кризису. Если ежедневная потребность человека в информации, такая же естественная, как потребность в пище и воде, не будет удовлетворяться – человек начинает питаться слухами и страшилками. Отравляется сознание людей, и социальный организм в целом начинает чахнуть».

Получается, что самих борцов за чистоту выборов надо защищать. И по итогам форума секретарь ЦИК Майя ГРИШИНА заверила: притеснения журналистов будут рассматриваться комиссией как нарушения на выборах. ЦИКу действительно нужны объективные независимые союзники в регионах. Но чтобы обеспечить независимость СМИ, нужны политические решения, государственные. И это вопрос к законодателям, которым, похоже, в нынешней системе избираться проще.

Волеизъявление - в руках политтехнологов

Увы, губернаторские выборы 2018 года в Приморье поминали на Первом всероссийском электоральном медиафоруме даже чаще, чем выборы московского мэра. Только в Москве, под присмотром главного редактора «Эха Москвы» Алексея ВЕНЕДИКТОВА, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, опыт признан удачным. У нас же в крае на губернаторских выборах испробовали, кажется, все из арсенала политтехнологов – от силовых методов до цифровых технологий.

Не протест приморцев, а грубые нарушения в процессе голосования стали вызовом нынешней избирательной системе страны. Как личный вызов расценили их и в Центральной избирательной комиссии России. И с волевым решением ЦИКа под председательством Эллы Памфиловой отменить итоги дикого сентябрьского голосования.

Сам протест приморцев - «против всех», голосуя «за» - законодатели и власти как бы не заметили. Да и нарушения остаются не наказуемы. Система уперлась. Уголовные дела по итогам выборов рассыпаются. Организаторы фальсификаций остаются в тени и на следующих выборах продолжают «креативить».

Памфилова сообщила, что правоохранительные органы сегодня расследуют 29 уголовных дел, которые были возбуждены в связи с нарушениями на прошедших в регионах выборах. Всего в 2016-2018 гг. по инициативе ЦИК были отменены результаты выборов на 68 избирательных участках в 34 регионах. В связи с нарушениями в этих регионах было возбуждено 81 уголовное дело – их итог аналогичен приморским делам.

Только слепой не видит: выборы превращаются в «парад-алле» безработных, «денежных мешков» и конкурс популистских лозунгов. Попробуйте вспомнить хотя бы одну предвыборную программу, скажем, депутата Госдумы РФ от Приморья. Зачастую ФИО кандидатов в бюллетенях для избирателя – игра втемную. На форуме главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предложил обязать кандидатов публиковать свои программы, и обязательно в газетах (на сайте задним числом можно корректировать). Оказалось, что цифровые технологии также уязвимы.

Например, хакеры в Приморье опробовали «новую технологию» и смогли вклиниться между КОИБом и принтером с помощью Wi-Fi, чтобы сфальсифицировать протоколы нескольких участковых избиркомов. В ЦИКе уже отреагировали. К 8 сентября, когда в стране пройдут очередные выборы, аппараты оснастят функциями QR-кодирования. А дальше ЦИК намерен перейти к биометрической системе защиты.

И все же главная проблема честных выборов кроется не в голосовании, а в самой системе выдвижения кандидатов и прохождения фильтров. Кому как не законодателям знать, что барьеры легче перепрыгнуть партийным списком. Отсюда и купля-продажа мест в «очереди за локомотивами».

На форуме звучало предложение снизить нынешний 5% барьер для малых партий. Поддержать чахнущие ростки? Между тем сегодня реальные лидеры, начиная с самого президента, предпочитают идти не под партийными знаменами, а самовыдвиженцами. В очистке нуждается вся избирательная система. ЦИК – всего лишь исполнительный орган закона об избирательных правах россиян. И начал он с защиты голосования.

Голосовать сердцем и «цифрой»

Подсчет голосов – немаловажный шаг к доверию избирателей. Уже очевидно, что политтехнологи в регионах взяли курс на «усушку» явки на выборы – так проще провести своего. И команда Эллы Памфиловой сегодня бьется за активность избирателей и явку. Электоральный медиафорум для ЦИК – поиски пути, как вернуть доверие людей к выборам.

На самом деле, перелом уже случился. В последние год-два сформированы целые общественные институты, чтобы привлечь к голосованию молодого избирателя. И сдвиг налицо. Осталось «провальное поколение» - 35-50 лет. Именно для них в избиркоме разработаны два законопроекта – голосование через гаджеты.

На второй день форума главных редакторов пригласили в сам ЦИК, где заместитель председателя Николай БУЛАЕВ представил концепции цифрового избирательного участка и электронного голосования. С помощью видеосвязи к разговору подключились председатели избиркомов из регионов.

«Основой этих экспериментов стало развитие механизма, который мы применили в ходе трех избирательных кампаний - «Мобильный избиратель», – пояснил Николай Булаев. – На первом этапе мы планируем создание 30 цифровых участков в Москве. На них можно будет проголосовать на дополнительных выборах в Госдуму, которые будут проходить в трех округах, и на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, которые пройдут в 16 регионах. Все избиратели из этих регионов и округов смогут проголосовать в Москве, если будут здесь находиться во время выборов».

А уже осенью, на выборах депутатов Московской городской Думы, все желающие после процедуры идентификации смогут проголосовать через интернет. Москвичи испробуют свою программу, для россиян - портал «Госуслуги». Соответствующие законопроекты направлены в Госдуму.

Елена БАРКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.