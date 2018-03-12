У феминизма серьезные планы на Владивосток

Феминистки Приморья отпраздновали 8 марта вместе с мужчинами

Феминистское сообщество «Феминологи» уже год активно действует во Владивостоке. За это время «фем-комьюнити» успело обрасти скандальной репутацией, которая обусловлена в первую очередь закрытостью сообщества для мужчин: на встречах, большинство из которых «только для женщин», организаторы и гости обсуждают остросоциальные темы, связанные с семейным насилием, сексизмом, материнством, депрессиями и многим другим. Нередко, однако, на собраниях присутствуют представители СМИ, по материалам которых публика в итоге и оценивает происходившее на встречах.

- Не все реакции в медиа-пространстве в наш адрес можно назвать справедливыми, - отмечает организатор «Феминологов» Екатерина ФЕДОРОВА. – Люди почему-то считают, что мы здесь строим козни мужчинам и чуть ли не устраиваем церемонии сжигания фаллических символов. Однако это не так: наша задача – не противопоставить себя мужчинам, не отделиться от них и даже не воевать с ними. Мы хотим создать для женщин комфортное пространство взаимопомощи, где они могли бы откровенно делиться друг с другом своими проблемами, опытом их решения, а также объединяться для совместных действий, будь то проекты или акции. Многие из этих проблем носят слишком откровенный характер – они не для мужских ушей, поэтому часть встреч мы действительно делаем закрытыми. Но есть и такие встречи, на которых поднимаются вопросы, требующие совместного обсуждения. Поэтому мы хотели бы видеть на них наших друзей-мужчин.

















Одна из таких встреч – празднование Международного женского дня и годовщины проекта: 8 марта двери бара «Водолей», где проходил специальный выпуск «Феминологов», открылись для всех. Несмотря на обильный мартовский снегопад, до места назначения добрались многие, так что барная стойка, столики и пространство возле сцены были заняты. Часть из гостей – мужчины, настроенные по-разному: кто-то пришел со скепсисом, кто-то – из праздного любопытства, а кто-то (например, известный фотограф Владивостока Алексей ЗАЙЦЕВ) давно поддерживает проект «Феминологи». Кстати, мужчин, которые лояльны к феминизму, называют «про-феминистами». Были среди гостей и агрессивно настроенные личности, отличившиеся негативными комментариями в адрес проекта в социальных сетях, однако никто из них ни разу не высказался аналогичным образом вслух.

В течение года основными хедлайнерами проекта выступали три девушки: самые разговорчивые из них – журналистка Екатерина ФЕДОРОВА и педагог Ксения МЕЛЕНЧУК – и рассказали 8 марта о достижениях «Феминологов» за год. Бизнес-вумен Ева MOOR предпочла в этот раз не произносить речь.

По словам организаторов, за год девушкам удалось создать эффективное городское фем-сообщество взаимопомощи. Так, в общем чате «Феминологов» в мессенджере Телеграм состоит уже около ста участниц.

- Кроме типично-женских тем «где купить платье» и «к какому парикмахеру сходить» мы вместе находим решение довольно сложных проблем, - отметила Екатерина ФЕДОРОВА. - К примеру, вместе помогаем женщинам, попавшим в беду или находящимся в сложной жизненной ситуации – к примеру, в поиске работы, жилья или средств к существованию.

Один из таких случаев – это участие активисток проекта в деле Галины КАТОРОВОЙ из Владивостока. Мать девочки-дошкольницы обвиняется судом в убийстве мужа, однако адвокату Елене СОЛОВЬЕВОЙ, специализирующейся по подобным делам, удалось доказать в суде, что Галина оборонялась от мужа, пытавшегося её задушить. В итоге 7 лет тюрьмы, которых требовал для Галины прокурор, удалось сократить до 3-лет заключения с возможностью обжалования приговора. Важную роль сыграли при этом активистки «Феминологов», которые привлекли к делу общественное внимание, присутствовали в суде, а также оказывали родственникам Галины различного рода поддержку. Например, девушкам удалось собрать более 100 тыс. голосов для петиции в поддержку Галины Каторовой.

- К сожалению, в России уже больше года нет уголовного наказания за домашнее насилие, - рассказала Ксения Меленчук. – Женщинам было нелегко доказывать свою невиновность и тогда, когда эта статья была, а теперь, когда ее нет, для жертв домашнего насилия могут требовать наказания как для убийц, что несправедливо. К сожалению, мы стали свидетелями такого инцидента во Владивостоке.

В фем-сообществе, кстати, настроены изменить эту ситуацию и повлиять на российское законодательство при помощи соответствующих акций и пикетов, чтобы уголовное наказание за домашнее насилие восстановилось на законодательном уровне.

Феминизм – не экстремизм

По словам организаторов, года деятельности слишком мало, чтобы изменить отношение горожан к феминизму. К сожалению, результаты социальных опросов показывают, что жители Владивостока относятся к феминизму враждебно или равнодушно. В большинстве случаев они уверены, что феминизм направлен на угнетение мужчин. Чтобы проиллюстрировать такое отношение, девушки показали два видео: на первом, которое сделано год назад, и на втором, которое сделано недавно, случайные горожане отвечают на вопросы Кати Федоровой о том, что такое феминизм, и как они к нему относятся.

- Как вы видите, в редких случаях люди действительно знают, что такое феминизм, - отметила Катя Федорова. – Что год назад, что сейчас – они чаще всего отвечают, что феминизм – это про главенство женщин над мужчинами, что в корне не верно и вообще ни при чем. Так что нам предстоит еще много работы, чтобы объяснить людям, что «кто главный в семье» – дело отдельной семьи, а вот проблемы женщин в обществе остаются прежними: сравнительно низкие зарплаты, профессиональная дискриминация, предрассудки, мешающие комфортной жизни и карьерному росту, сексизм, не всегда комфортные условия для материнства, незащищенность на законодательном уровне ни от домогательств на рабочем месте, ни от насилия в семье. Задача феминизма – решать именно эти проблемы, давать женщинам поддержку и уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Кроме женщин 8 марта к открытому микрофону «Феминологов» вышли и мужчины, один из которых, несмотря на вышеописанную проблематику, поспешил заметить, что мозг мужчины и мозг женщин «омываются разными гормонами, и потому мужчины и женщины априори разные и находятся на разных интеллектуальных уровнях». Зато второй, Алексей ЗАЙЦЕВ, отметил, что роль мужской поддержки в феминизме остается важной, а также он рассказал историю о том, как ему пришлось пожить в деревенском в колхозе бок о бок с женщинами, которые ничего не слышали о феминизме и равноправии полов.

В конце вечера организаторы «Феминологов» обнародовали новый проект: виртуальная информационная платформа «Марта» уже работает для феминисток и про-феминистов Владивостока. На martamedia.ru будет размещаться полезный контент для женщин с привязкой к Владивостоку.

- Мы начинали с «феминологов» (что означает «женские монологи»), поэтому на портале вы можете найти откровенные женские истории, которые уже были рассказаны на наших предыдущих выпусках, - добавила Катя Федорова. – Конечно же, мы опубликовали только те из них, на которые получили согласие. Кроме того, «Марта» расскажет вам о местах, где вы можете получить помощь, если находитесь в трудной жизненной ситуации. Мы также занимаемся формированием списка специалистов с хорошей репутацией, которые могут быть вам полезны (мы собрали их исходя из ваших же рекомендаций), ресторанов и других заведений, где вам будет комфортно. У нас вы сможете высказаться, найти эффективные советы по созданию собственного имиджа и стиля – такие материалы мы будем публиковать тоже.

По словам девушек, будет на «Марте» и «бан-лист»: в него будут внесены заведения и специалисты, которые позволяют себе непристойные и оскорбительные публичные выходки в адрес женщин. Пока что точно неизвестно, кто и что будет в этом бан-листе, однако, если верить слухам, в нем может оказаться бар «Контрабанда».

Автор фото - Василиса Вакилова.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.