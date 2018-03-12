Бабу и деда научат брать кредиты

Банк России запустил во Владивостоке образовательный проект на интернет-площадке «Баба-Деда», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» для граждан старшего возраста при поддержке Банка России стартовал во Владивостоке.

Приморская столица стала первым дальневосточным городом-участником проекта. «Сейчас технологии развиваются на порядок быстрее, чем 20-30 лет назад, и отставать в освоении нового нельзя. И наша сегодняшняя задача – дать старшему поколению знания о финансовых услугах и продуктах, повысить его вовлеченность в современные процессы. Поэтому нам очень повезло, что Владивосток попал в число городов, в которых Банк России запустил образовательный проект для людей старшего возраста», - отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей БЕЛОВ.

Площадкой для проведения курса стала Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. В аудиториях кампуса ДВФУ уже прошло первое занятие. Участникам проекта рассказали, как правильно сберегать средства, вести учет своих трат и получать дополнительный пассивный доход, пользуясь финансовыми услугами. Второе занятие «Банковские услуги» будет посвящено критериям выбора банка, теме кредитов и займов.

На третьем уроке «Удаленный доступ к услугам» слушатели узнают об онлайн-банкинге и оплате услуг через интернет, а на занятии «Правила безопасности» научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды, а также познакомятся с правилами кибергигиены. Материалы для занятий были разработаны Банком России совместно с известным порталом для старшего поколения «Баба-Деда».

В дальнейшем методология курса будет предложена для использования образовательным и общественным организациям, которые заинтересованы в повышении финансовой грамотности пожилых граждан в своих регионах. Дальневосточное ГУ Банка России и Дальневосточный федеральный университет являются давними партерами, подчеркнула директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена ГАФФОРОВА: «В данный момент нас очень объединяет общий глобальный российский проект по повышению финансовой грамотности населения разных возрастов. Конечно, традиционной для нас является студенческая аудитория, но тем не менее мы понимаем задачу быстрого изменения не просто банковских технологий, но технологий, которые связаны с нашей жизнью. Поэтому мы с энтузиазмом приняли предложение провести занятия для людей взрослых, которые интересуются современными технологиями, на нашей площадке «Школы экономики и менеджмента», где есть кафедра финансы и кредит и ряд других экономических кафедр, осуществляющих реализацию курсов в этой области. И мы надеемся, что наши молодые преподаватели, имея самые свежие, передовые знания и конкретные навыки постараются поделиться этими знаниями и привить эти навыки людям более взрослого поколения».

По информации пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, до конца 2018 года 25 регионов России, от Калининградской области до Приморья, подключатся к проекту. Организаторы мероприятия, Банк России и интернет проект для старшего поколения «Баба-Деда», рассчитывают, что в дальнейшем инициативу поддержат остальные регионы России.