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В Приморском театре оперы и балета появится детский абонемент
12 Марта 2014, 12:35 | Приморье
В Приморском театре оперы и балета поступил в продажу специальный абонемент «Приморский – детям».
Как рассказали в департаменте культуры Приморского края, абонемент включает в себя три концерта весеннего сезона. При его приобретении зрители смогут сэкономить до 20 процентов от стоимости билетов.
Концерты «Приморский – детям» будут проходить в дневное время на Малой сцене театра.
В программы концертов первого детского абонемента войдут симфоническая сказка «Петя и волк», «Путеводитель по оркестру», «Детская симфония», сюита «Детские игры» и другие сочинения известных композиторов для детей.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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