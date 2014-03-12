В Приморском театре оперы и балета появится детский абонемент

В Приморском театре оперы и балета поступил в продажу специальный абонемент «Приморский – детям».

Как рассказали в департаменте культуры Приморского края, абонемент включает в себя три концерта весеннего сезона. При его приобретении зрители смогут сэкономить до 20 процентов от стоимости билетов.

Концерты «Приморский – детям» будут проходить в дневное время на Малой сцене театра.

В программы концертов первого детского абонемента войдут симфоническая сказка «Петя и волк», «Путеводитель по оркестру», «Детская симфония», сюита «Детские игры» и другие сочинения известных композиторов для детей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.