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Приморские предприятия общепита не смогут продавать алкоголь "на вынос"

12 Марта 2014, 12:16 | Приморье

С 10 апреля вступает в силу изменения в краевой закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края».

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, документ запрещает розничную продажу алкогольной продукции «на вынос» организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, при оказании ими услуг общественного питания.

Эта мера направлена против предпринимателей, пытающихся обойти норму, запрещающую продавать алкоголь в ночное время на территории Приморского края.

«Проверки, проводимые нашими специалистами, показали, что некоторые предприниматели находят способы продавать алкоголь после 22 часов, формально не нарушая закон. Например, организовав на территории магазина «кафе» из одного столика с продажей алкогольных напитков, которые посетители берут «на вынос», - рассказала директор департамента Елена Коваль.

Сейчас нарушители закона заплатят за это весомый штраф: должностные лица – от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 100 тысяч рублей. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: алкоголь  алкогольная продукция 



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