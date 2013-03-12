Игорь СТЕПАНЕНКО: За 10 лет работы органов наркоконтроля количество наркоманов в Приморье сократилось почти на треть

11 марта исполнилось 10 лет с момента образования в России новой правоохранительной структуры - Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). В канун этой даты корреспондент «Золотого Рога» встретился с начальником УФСКН России по Приморскому краю генерал-майором полиции Игорем СТЕПАНЕНКО.

- Игорь Геннадьевич, для чего потребовалось 10 лет назад создавать наркоконтроль? Ведь были и в милиции подразделения, занимавшиеся наркотиками.

- Проблема наркотизации населения страны в тот период вышла на уровень, угрожающий национальной безопасности. Позволю себе привести слова президента России Владимира ПУТИНА, он отметил тогда, что «Наркотики убивают тысячи наших граждан, убивают не только непосредственно, но и через распространение СПИДа и других инфекционных заболеваний. Доходы от их нелегального оборота стали финансовой основой для разного рода криминала, в том числе для организованных преступных сообществ и международных террористов…».

Помимо того, что наркомания - это серьезная социальная и криминальная проблема, она наносит стране колоссальные экономические убытки. Думаю, вашему деловому еженедельнику будет особенно интересно следующее. Согласно общемировой статистике, потери от наркомании составляют приблизительно 2-3% от валового продукта страны. Как отметил директор ФСКН России Виктор ИВАНОВ в одном из своих интервью, для России эта цифра превышает 1,5 трлн рублей ежегодно.

У нас в Приморье эта ситуация ощущалась особенно остро. Количество больных наркоманией в 2003 году в 2,5 раза превышало среднероссийский уровень из расчета на 100 тыс. населения. Количество наркопреступлений в общей массе преступных деяний достигало 13%, ежегодно регистрировалось до 6 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А пограничное положение Приморского края, развитая транспортная инфраструктура, кризис сельскохозяйственного производства в 90-х лишь усугубили наркообстановку.

Потребовалось в корне пересмотреть подходы к антинаркотической деятельности в стране, обеспечить координацию этой многоплановой работы. Именно эти задачи: противодействие организованной преступности, пресечение каналов наркотрафика, подрыв экономических основ наркопреступности, координация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании - были поставлены перед органами наркоконтроля.

- Закономерный вопрос: что удалось сделать? Какие крупные задержания, операции за это время проведены?

- За прошедшее десятилетие сотрудники Приморского управления ФСКН России ликвидировали свыше 3,5 тыс. точек сбыта наркотических средств и наркопритонов. Пресечена деятельность более 100 организованных преступных групп и шести преступных сообществ, специализирующихся на распространении наркотиков. Приведу лишь несколько примеров:

4 тонны наркотиков изъято вблизи села Новоселище Ханкайского района в 2009 году, задержана группа из 10 человек, осуществлявшая заготовку и перевозку марихуаны в грузовике, а также обнаружены 2 крупных схрона.

Уникальная операция по пресечению крупного международного канала поставки опиатов из Казахстана через Сибирь в Приморский край проведена при взаимодействии с сотрудниками алтайского управления наркоконтроля в 2005 году. Изъята одна из крупнейших партий опия – 25 кг, выявлен изощренный способ транспортировки наркотических средств - тайник был устроен в топливном баке внедорожника. Финальная часть операции проводилась в Артеме и Спасске-Дальнем. В разных регионах страны задержано 7 человек, включая организатора поставок и заказчиков наркотических средств. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, отбывают длительные сроки лишения свободы, а поставки опия в край существенно сократились.

Рекордные партии метилэфедрина изъяты сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю и милиции общественной безопасности КНР тогда же - в 2005 году - в ходе совместной операции по пресечению международного канала поставок из КНР в Россию. В Китае было изъято более 900 кг этого вещества, подготовленного к отправке в Россию, оружие российского производства и боеприпасы к нему, задержана организованная группа в количестве 14 человек. На территории России изъято еще 330 тыс. таблеток метилэфедрина из этой же партии.

В 2011 году перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков. При этом у жительницы Владивостока изъято более 19 кг запрещенных к обороту в России синтезированных наркотиков JWH и психостимуляторов, которые она пыталась сбыть, в том числе в других регионах России.

Это лишь несколько примеров за прошедшие 10 лет. В результате проделанной работы раскрыто более 12 тыс. преступлений. К уголовной ответственности привлечено свыше 5,5 тыс. человек. При этом из незаконного оборота изъято более 34 тонн различных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Только опиатов изъято более 140 кг, из них 64 кг - героина. А ведь за каждым граммом стоит жизнь. Можно только предполагать, какие последствия край мог получить, если бы все это выплеснулось на улицы.

- Удалось снизить относительную доступность наркотиков?

- Некоторые виды наркотиков в Приморье просто исчезли. Например, сегодня в крае практически нет наркотических средств, получаемых из эфедрина (так называемая «мулька»). В свое время он потоком шел из КНР.

Удалось не допустить развития дезоморфиновой наркомании. Но в то же время мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Я сейчас говорю об экспансии в край наркотиков синтетического ряда. Только за последние 2 года в Приморье органами наркоконтроя их было изъято более 30 кг. Последствия потребления таких веществ непредсказуемы. Более того, в попытке уйти от ответственности и вывести эти препараты из под контроля правоохранительных органов, наркодилеры постоянно видоизменяют их формулы.

Ежегодно в стране выявляется до 50 новых видов. Это заставило в корне пересмотреть подходы к профилактической работе с молодежью. В рамках работы по снижению спроса на наркотики самостоятельно и во взаимодействии с органами здравоохранения, образования, общественными объединениями и учреждениями культуры в Приморском крае проведено более 10 тыс. профилактических мероприятий.

- Килограммы наркотиков, сотни томов уголовных дел… А каков социальный эффект от работы наркоконтроля?

- Эффективность своей работы мы оцениваем через призму снижения уровня наркопреступности и наркозаболеваемости в Приморском крае. Планомерная работа органов наркоконтроля во взаимодействии с органами власти всех уровней, другими правоохранительными, силовыми структурами, общественными объединениями уже позволила добиться определенных положительных изменений.

Это, прежде всего, поэтапное снижение за прошедшее десятилетие абсолютного числа наркобольных в Приморье более чем на 30%, в том числе значительное, на 81%, снижение числа больных наркоманией подростков. До 8% сократилась доля наркопреступлений в общем количестве преступлений, зарегистрированных в Приморье.

В целом нам удалось за эти годы выстроить систему противодействия наркомании и наркопреступности под эгидой краевой антинаркотической комиссии, возглавляемой лично губернатором. Этап становления пройден, первые результаты получены. Но, пока люди видят шприцы в подъездах, общество имеет право требовать от нас самых жестких действий по отношению к наркоторговцам.

С января нынешнего года Уголовный кодекс РФ резко ужесточил ответственность за незаконный оборот наркотиков, предусмотрев наказание за контрабанду и сбыт наркотических средств в особо крупном размере вплоть до пожизненного лишения свободы. Фактически наркоторговля сегодня приравнена по мерам ответственности к убийству, и это совершенно справедливо. Нам удалось добиться осознания остроты этой проблемы органами власти, общественностью, сформировать отношение нетерпимости к наркомании как к социальному явлению, а также переломить сознание несовершеннолетних и молодежи в том, что наркотики представляют угрозу их будущему.

Также сейчас всем очевидно, что без широкого волонтерского движения, организации качественной реабилитационной помощи наркозависимым и их близким дальнейшее развитие антинаркотической деятельности будет затруднено. Именно поэтому сейчас руководством страны предпринимаются беспрецедентные меры, направленные на борьбу с наркоугрозой.

Со своей стороны могу добавить, что приморское управление должно и будет работать еще эффективнее в интересах жителей Приморского края.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.