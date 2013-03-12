За автомобилистами Приморья начали следить

Установка системы видеофиксации «Паркон» на автомобили подразделения дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю начнется в первом полугодии 2013 года. Системы «Паркон» уже опробованы в тестовом режиме на дорогах Владивостока, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей края, в администрации Владивостока совместно с УГИБДД УМВД Владивостока завершается разработка плана по дислокации дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку в краевом центре.

Уже в апреле спецавтотранспорт, оснащенный средствами видеофиксации, выйдет на дороги приморской столицы и начнет фиксацию нарушений правил парковки. Рассматривается вопрос об использовании систем и в других населенных пунктах Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.