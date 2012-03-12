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В Приморье стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
ВЛАДИВОСТОК, 12 марта, ZRPRESS. 12 марта 2012 года в Приморском крае начинается первый этап Всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Главная цель акции – информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморского края.
Первый этап акции будет проводиться с 12 по 26 марта. В этот период в управлении ФСКН России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю, краевом наркологическом диспансере и Управлении по координации правоохранительной деятельности Приморского края будут действовать «горячие линии» по проблемам наркопреступности и наркомании. Свои «горячие» телефоны будут действовать также во всех муниципальных образованиях Приморья. Позвонив на них, приморцы не только смогут сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотических средств, но и получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, а также высказать свои пожелания и предложения по организации оперативно - профилактической работы в крае. В приморском управлении наркоконтроля продолжит свою работу «телефон доверия» (его номер 245-45-30), который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях. Эту информацию также можно будет сообщить на электронную почту info@25.fskn.gov.ru или отметить адрес на интерактивной карте на сайте УФСКН России по Приморскому краю www.25.fskn.gov.ru Полученная информация будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится в Приморском крае уже в пятый раз и показала свою эффективность. Ежегодно в рамках нее возрастает количество обращений на телефоны «горячих линий». В прошлом году за время проведения ее 1-го и 2-го этапов акции на «телефоны доверия» и «горячие линии» поступило свыше тысячи обращений граждан. Большая часть - около 70% звонков - затрагивали вопросы оказания медицинской помощи и социально-психологической реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью. В правоохранительные органы края поступило свыше 300 «сигналов» по фактам незаконного оборота наркотических средств. Так, например, во Владивостоке по информации граждан, полученной в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», в прошлом году ликвидированы наркопритоны по ул.Тухачевского, Военное Шоссе, пр. Красного Знамени, а в Находке пресечена деятельность группы сбытчиков героина в жилом доме по ул. Нахимовской. Возбуждены десятки других уголовных дел по фактам сбыта, незаконного хранения и изготовления наркотических средств.
Внимание, открыты «горячие линии» акции «Сообщи, где торгуют смертью» :
1) Сообщения о преступлениях, связанных с наркотиками, принимают:
245-45-30 (круглосуточно) – телефон доверия Управления ФСКН России по Приморскому краю (наркоконтроль)
Web-сайт: www.25.fskn.gov.ru E-mail: info@25.fskn.gov.ru.
240-10-00 (круглосуточно) – телефон доверия Управления МВД по Приморскому краю
2) Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывают:
271-81-97 (c 9.00 до 18.00 в рабочие дни) – приморский краевой наркологический диспансер
238-64-64 (круглосуточно) – наркологический центр «Феникс»
3) Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы можно по тел. :
220-94-14 ( с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) – Управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края
Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.
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