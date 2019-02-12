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Бизнес-гороскоп: Ракам попадется в клешни новый источник дохода
Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля
ОВЕН. Если вы будете разумно распоряжаться деньгами, то вашей финансовой стабильности ничего не угрожает. В среду и четверг важно не бояться ответственных решений и разговоров с начальством.
ТЕЛЕЦ. В понедельник и среду особенно тщательно проверяйте все документы и деловые бумаги. Если вы почувствуете сомнение в партнерах, это может оказаться серьезным поводом для отказа от сотрудничества. В воскресенье лучше воздержаться от крупных покупок.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели можно ожидать прорыв. Вы способны решить многие задачи, предложить действительно нестандартные идеи, которые работают. К тому же вы сумеете вовремя заметить возможные ошибки и подводные камни и обойти их.
РАК. В начале недели найдете новый источник дохода, получите крайне выгодное деловое предложение. В четверг возможно разрешение финансовых вопросов, вероятны денежные поступления.
ЛЕВ. Финансовое положение не вызывает особой тревоги. Однако кто-то из близких может потратить не только свои, но и ваши деньги. Не стоит идти на поводу у транжиры. В четверг лучше не назначать важных встреч и не заключать договоров.
ДЕВА. Неделя способствует некоторой расточительности. Само по себе это неплохо, иногда можно и не считать каждую копейку. Но старайтесь все же соблюдать меру: сорить деньгами исключительно с целью произвести впечатление на окружающих - не стоит.
ВЕСЫ. На этой неделе особенно крупных денежных поступлений не предвидится, но вашему финансовому положению далеко до бедственного состояния. Важно только не поддаваться эмоциям и решать экономические и деловые вопросы на трезвую голову.
СКОРПИОН. В первой половине недели вероятны новые денежные поступления, причем весьма крупные. Не исключены интересные предложения, связанные с новым проектом. Ваши таланты будут востребованы. Ваш авторитет в профессиональной сфере возрастет.
СТРЕЛЕЦ. Во вторник есть риск крупного конфликта по рабочим вопросам. Не горячитесь! В четверг дела на работе будут идти замечательно, если вы проявите добросовестность и исполнительность. В субботу и воскресение не транжирьте деньги, это может нанести урон вашему бюджету.
КОЗЕРОГ. Возможны непредвиденные расходы, но это не повод для излишней суетливости и нервозности, ваше финансовое положение от этого не пошатнется. В среду и четверг вы будете слишком рассеянны, что не лучшим образом скажется на вашей работе.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя обещает стабильность и финансовое благополучие. В среду есть вероятность получить не только зарплату, но и премию. В воскресенье будут удачными покупки, за которыми вы отправитесь всей семьей.
РЫБЫ. Не исключено, что вам пора поменять работу и выйти на новый уровень доходов. Не бойтесь неизведанного, ставьте себе высокую планку. В четверг возможны финансовые поступления. Воскресенье - удачный день для покупок и приобретений.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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