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Открытый разговор нового зам. генпрокурора РФ с приморцами начался за закрытыми дверьми
12 Февраля 2019, 15:04 | Приморье
Личный прием Ткачева не афишировался, СМИ на встречу не пустили
Сегодня, 12 февраля 2019 года, Игорь Ткачев, назначенный Советом Федерации на должность заместителя генерального прокурора РФ, провел во Владивостоке несколько мероприятий. В ходе пресс-подхода он побеседовал с приморскими журналистами, после чего возглавил краевую коллегию прокуратуры Приморского края, на которой были зачитаны доклады, касающиеся деятельности краевой прокуратуры в 2018 году. На личную встречу Игоря Ткачева с гражданами, состоявшуюся позже, СМИ не пустили, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На пресс-подходе Игорь Ткачев выделил ряд острых вопросов, решенных и решаемых прокуратурой на текущее время. В частности, к ним относилась важная задача по защите трудовых прав населения, в том числе, речь шла о своевременном реагировании на факты невыплаты заработной платы.
Замгенпрокурора России подчеркнул, что на Приморье приходится почти 500 миллионов рублей долгов, основную долю из которых дает «Радиоприбор» - более 300 миллионов рублей. «Здесь есть к чему прилагать усилия», - сказал Ткачев, пояснив, что более подробно данный вопрос будет освещен на коллегии прокуратуры.
В беседе с журналистами Игорь Ткачев уделил особое внимание вопросам оплаты труда работников бюджетной сферы, организаций жилищно-коммунального и оборонно-промышленного комплексов, градообразующих предприятий, жилищно-коммунальному хозяйству.
Также, Ткачев затронул острую для Приморья проблему восстановления прав обманутых «дольщиков», отметив, что, данный вопрос решен еще не в полном объеме и по-прежнему требует внимания органов прокуратуры.
Углубляться в острые и общеизвестные проблемы Игорь Ткачев в ходе встречи с представителями СМИ не стал (как предполагает спецкор «Золотого Рога», речь идет, в том числе, и о перевалке угля в Приморском крае), однако отметил, что «говорить об этом вслух сейчас не хочется, все мы понимаем, о чем речь, но вопросы эти будут решаться в обязательном порядке».
Нельзя сказать, что в столице ДФО визит Игоря Ткачёва широко афишировался. Возможно из-за этого о личном приеме граждан, который начался сегодня здании прокуратуры в 15.00, узнало не очень большое количество людей. Однако, несмотря на то, что личные приемы граждан, как правило, считаются мероприятиями публичными, на этот раз «акул пера» за закрытые двери не пустили. «Дело в том, что в ходе приема граждан обсуждаются личные проблемы каждого индивидуального человека, его персональные данные, одним словом, эти моменты не для СМИ. Поэтому на таких встречах нужно исходить, прежде всего, из интересов заявителей и защите персональных данных», - пояснили в прокуратуре Приморского края.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: ткачев прокуратура приморье
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С какими "приморцами" он разговаривал без журналистов, скорее всего с ОПГ из ФСБ, прокуратуры, мвд, судей и властей, которые грабили дольщиков а прокуратура генеральная крышевала подонков. Иначе секретов от натоящих приморцев не должно быть. Не убирай комментарий, проверю.