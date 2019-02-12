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Выпуск косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море может привести к их гибели
Такое мнение озвучивают ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО).
По словам заведующего лабораторией морских млекопитающих Тихоокеанского филиала ВНИРО Павла Гущерова, с точки зрения биологии животных целесообразнее выпускать в районе их естественного обитания в период изобилия кормовых ресурсов. Однако без проведения работ по реадаптации и их подготовке к самостоятельному поиску корма, шансы выживаемости у них невелики, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Проблема в том, что в России нет достаточного опыта и наработанной научной базы для успешной реадаптации животных. Для того, чтобы однозначно утверждать какие процедуры и какие сроки требуются для этого, необходимо проведение специализированных исследований. Процесс перевозки в их естественную среду обитания сложный и требует квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет», – сказал он.
Отметим, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. На прошлой неделе ученые ТИНРО провели визуальный осмотр млекопитающих, проверили условия их содержания и высказали мнение, что состояние животных удовлетворительное.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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