Выпуск косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море может привести к их гибели

Такое мнение озвучивают ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО).

По словам заведующего лабораторией морских млекопитающих Тихоокеанского филиала ВНИРО Павла Гущерова, с точки зрения биологии животных целесообразнее выпускать в районе их естественного обитания в период изобилия кормовых ресурсов. Однако без проведения работ по реадаптации и их подготовке к самостоятельному поиску корма, шансы выживаемости у них невелики, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Проблема в том, что в России нет достаточного опыта и наработанной научной базы для успешной реадаптации животных. Для того, чтобы однозначно утверждать какие процедуры и какие сроки требуются для этого, необходимо проведение специализированных исследований. Процесс перевозки в их естественную среду обитания сложный и требует квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет», – сказал он.

Отметим, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. На прошлой неделе ученые ТИНРО провели визуальный осмотр млекопитающих, проверили условия их содержания и высказали мнение, что состояние животных удовлетворительное.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.