Скандальные "Хаятты" перессорили приморские власти

Ясно одно – от этого «подарка судьбы» пора избавляться любым способом и как можно скорее

В Законодательном собрании Приморского края прошло закрытое совещание с участием депутатов и чиновников администрации края, главной темой которого стали скандальные стройки отелей, известных приморцам как «Хаятты». По нашим сведениям, разговор получился крайне острым. Приморские депутаты заявили, что на это дело больше денег не дадут. Деловой газете «Золотой Рог» стали известны детали встречи.

Андрей ИЩЕНКО, депутат Заксобрания Приморья от фракции КПРФ, рассказал «Золотому Рогу», как прошло заседание:

- Раз в две недели председатель краевого Заксобрания Александр Ролик проводит встречу с депутатами. В эту среду на заседании мы разбирали дела с департаментом градостроительства. В частности, присутствовал директор ведомства Максим Веденев, вице-губернатор, курирующий строительство, Алексей Немков, вице-губернатор, курирующий строительство, Алексей Немков, руководитель КГАУ «Примгосэкспертиза» Надежда Дьякова, директор ОАО «Наш дом – Приморье» Вадим Кочубей и порядка 15 депутатов от различных фракций. На повестке дня стояли два вопроса. Первое обсуждение прошло в мирном русле. Департамент отчитался по ходу работ на объектах Снеговой Пади, а также, речь шла о том, что в весеннюю сессию будет включаться корректировка бюджета на 411 млн. Эти средства будут направлены на подключение сетей для 11 домов по программе «Жилье Российской семьи». В общем, возражений у депутата по данному вопросу не возникло.

Но, когда нашему вниманию был представлен доклад по «Хаяттам», обстановка накалилась. Разговор шел на повышенных тонах. С нашей стороны, то есть КПРФ, а также со стороны «Единой России» и ЛДПР ответ прозвучал однозначный: голосовать за выделение средств из бюджета на гостиницы мы не будем. Речь шла о 3 млрд на достройку гостиницы, и еще 1,3 млрд на оснащение той, которая на Корабельной набережной. На закупку, так сказать, инвентаря, ложек, вилок, стульев и так далее.

В июле 2017 года вице-губернатор Портнов, который курировал строительство и дорожное хозяйство, слезно обещал депутатам, что все проекты по «Хаяттам» посчитаны, надо только 1,2 млрд рублей и объект будет достроен. В среду, на совещании, мы вдруг опять слышим знакомую песню, мол, то, что говорил Портнов - это неправда, и только сейчас проведена последняя экспертиза.

Максим Веденев говорил, что департамент градостроительства начал заниматься «Хаяттами» только с 2017 года, что только сейчас нами была получена государственная экспертиза и прочее. Дьякова сказала, что ее выдадут 19 февраля, на днях. Мы уверены, сейчас, перед выборами, все эти заявления – по типу «кидания камня в воду для проверки куда волны пойдут». Но после 18 марта активизация департамента наберет обороты.