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Приморцев стало еще меньше

12 Февраля 2016, 18:30 | Приморье

Итоги 2015 года показали, что численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 4,3 тысячи человек, составив на 1 января 2016 года 1929 тысяч, - сообщил Приморсктстат газете «Золотой Рог».

По предварительным данным, в 2015 году в крае родилось 24,6 тыс. детей (на 0,4% меньше, чем за 2014), умерло 26,1 тыс. человек (на 0,6% больше), в том числе 192 ребенка до года. Число умерших превысило число родившихся на 6,1% (в 2014 году - на 5,1%). Естественная убыль населения, в сравнении с 2014 годом, уменьшилась на 19,8%. Мужская смертность превысила женскую на 17,8% и составила 14,1 тыс. человек.

За прошедший год в крае было зарегистрировано 17,1 тыс. браков (на 5,5% меньше, чем в 2014-м) и 9,6 тыс. разводов (на 13,8% меньше). На 1000 заключенных браков пришелся 561 развод (в 2014-м – 616).

Из других регионов России в Приморье приехало 20,2 тыс. человек (на 0,8% больше, чем в 2014-м), из других стран - 12 тыс. человек (на 20,3% больше). В то же время выехало в другие регионы России 25,4 тыс. человек (на 3,1% меньше), в другие страны – 9,6 тыс. человек (на 23,8% больше).

По данным УФМС России по ПК, численность иностранных граждан и лиц без гражданства в Приморье на конец 2015 года составила 66,7 тыс. человек, наибольший процент составляют граждане Узбекистана (36,2%), Китая (20,8%), Украины (11,5%) и КНДР (8,8%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: статистика  миграция  население  эмиграция 



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