Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцев стало еще меньше
Итоги 2015 года показали, что численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 4,3 тысячи человек, составив на 1 января 2016 года 1929 тысяч, - сообщил Приморсктстат газете «Золотой Рог».
По предварительным данным, в 2015 году в крае родилось 24,6 тыс. детей (на 0,4% меньше, чем за 2014), умерло 26,1 тыс. человек (на 0,6% больше), в том числе 192 ребенка до года. Число умерших превысило число родившихся на 6,1% (в 2014 году - на 5,1%). Естественная убыль населения, в сравнении с 2014 годом, уменьшилась на 19,8%. Мужская смертность превысила женскую на 17,8% и составила 14,1 тыс. человек.
За прошедший год в крае было зарегистрировано 17,1 тыс. браков (на 5,5% меньше, чем в 2014-м) и 9,6 тыс. разводов (на 13,8% меньше). На 1000 заключенных браков пришелся 561 развод (в 2014-м – 616).
Из других регионов России в Приморье приехало 20,2 тыс. человек (на 0,8% больше, чем в 2014-м), из других стран - 12 тыс. человек (на 20,3% больше). В то же время выехало в другие регионы России 25,4 тыс. человек (на 3,1% меньше), в другие страны – 9,6 тыс. человек (на 23,8% больше).
По данным УФМС России по ПК, численность иностранных граждан и лиц без гражданства в Приморье на конец 2015 года составила 66,7 тыс. человек, наибольший процент составляют граждане Узбекистана (36,2%), Китая (20,8%), Украины (11,5%) и КНДР (8,8%).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни
- Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток
- #КомандаПриморья помогла семье погорельцев
- Лесной Кодекс РФ изменят под реалии Приморского края
- Горожане активно выбирают дату гей-парада во Владивостоке
- Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке
- Известный журналист и политик скончался во Владивостоке
- ФАС чуть не испортила Новый год приморским детям
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
Новости раздела
- Более 250 приморцев примут участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia
- Во Владивостоке выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток
- Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
- Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов ЖКХ
- 160 одаренных студентов и школьников Приморья стали стипендиатами губернатора
- В Приморье выявили крупную незаконную рубку деревьев
- #КомандаПриморья помогла семье погорельцев
- Первый Орфей Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Сахалину представили нового главу региона
- Франшиза косит наши ряды
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины