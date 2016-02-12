По итогам 2015 года доля кредитов с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме ссуд, предоставленных физлицам, выросла на 2,6 процентного пункта до 10,5% – с 7,9% на 1 января 2015 года. Таковы последние данные Центробанка, которые свидетельствуют: население залезает в долги все сильнее. Что, по мнению экспертов, неудивительно, учитывая падение реальных доходов и продолжающееся торможение экономики, а также рост безработицы.

«Новые известия» напоминают, что в последние годы «просрочка» все время растет: в 2013 году показатель вырос на 1,2 п.п. – с 4,6% до 5,8%, в 2014-м прибавил еще 2,1 п.п. По оценке ЦБ РФ, общий объем долга населения перед банками достиг к концу прошлого года 10,27 трлн рублей, из них 1,084 трлн – просроченная задолженность.

В конце 2015 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и компания FICO сообщили, что кредитное здоровье россиян опустилось до исторического минимума. Падение индекса аналитики связывали с инфляцией (12,9% по итогам года) и сокращением реальных доходов населения (на 4,5%).

«Экономика замедляется, темпы роста доходов населения падают. В этих условиях к банковским кредитам, выдаваемым, как правило, под высокие проценты, люди обращаются уже от безысходности. О последствиях они, как правило, не думают», – сказал научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО. По его прогнозу, ситуация с массовым невозвратом долгов, учитывая непростое положение в отечественной экономике, будет и дальше усугубляться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.