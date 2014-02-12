В Приморье вспомнили, что собака друг человека

Олег Владимирович ЯНЧЕВ - судья-эксперт международной и российской кинологических федераций по всем породам собак и руководитель приморского краевого клуба служебного собаководства прокомментировал пресс-службе администрации Приморского края ситуацию с безнадзорными животными.

- Олег Владимирович, насколько актуальной является проблема безнадзорных животных в Приморском крае?

- Для города и края проблема сейчас актуальна как никогда. Безнадзорные животные – трагедия общества.

Мы боремся за то, чтобы в нашем обществе не было беспризорных людей, детей, но не должно быть и безнадзорных животных. Их можно подкормить, обогреть, но никто не гарантирует им безопасность.

Особенно важно, что полностью нарушаются все действующие санитарные нормы. Безнадзорные животные также являются главной причиной возникновения очагов заболеваний среди чистокровных животных – кошек, собак, лошадей, породистых птиц.

- Почему вопрос требует скорейшего решения?

- Решение проблемы безнадзорных животных определяет уровень развитости общества и его интеллектуальную способность решения таких проблем.

Есть и такие люди, которые в условиях города специально разводят тех же собак. Например, на промышленных базах и производственных помещениях, где не хватает сторожей. В качестве охранников здесь заводят собак, которые потом ходят по улицам города и ищут себе пропитание.

- Как вы считаете, за какой способ решения проблемы выступает общественность? Есть ли у общества сформированная точка зрения на этот счет?

- Большинство людей, конечно, выступает за цивилизованный способ и методику отлова безнадзорных животных. Ведь чаще всего это потерявшиеся животные, временно оказавшиеся без заботы человека.

То, как решают проблему догхантеры - катастрофа. Это ненормальное движение возникает, когда общество не принимает никаких решений и не идет цивилизованным путем к уменьшению количества безнадзорных животных.

Разбрасываемый яд угрожает жизни не только животных, но и людей – маленьких детей. В городе уже есть случаи, когда родители подозревают, что ребенок получил отравление на детской площадке, подобрав какой-то кулек или что-то еще, что это как раз и была разбросанная приманка с ядом.

- Вы общаетесь с коллегами за рубежом. Как решают вопрос с безнадзорными животными в других странах?

- Еще 50-80 лет назад это была колоссальная проблема в странах Юго-Восточной Азии. Как только там поняли, что состояние здоровья общества определяет не только санитарное состояние на рынках, в магазинах, но и количество безнадзорных животных, они тут же стали создавать различные временные убежища, приюты-передержки. В этих местах проводились мероприятия по отбору животных – потерялось они, больное, или требует лечения.

Эффективно борются с проблемой безнадзорных животных наши соседи. Это Япония, это большие города и центры провинций Китая.

Но в основном, уже много десятилетий, положительный опыт имеют Германия. Франция, Бельгия и Голландия. Там все решается через приюты-передержки. Ни в коем случае никто не решает проблему путем немедленного уничтожения собаки, ее эвтаназии при отлове. Такое вообще должно караться законом.

Сроки содержания собак везде разные. Их юристы должны определять. Но точно не меньше 30 дней. По всем нормам ветеринарии и сохранения животных, из них обязательно 10 дней должны уходить на карантин. Мало ли носителем какого заболевания может быть случайно отловленное животное.

- Как поступают с больным животным?

- Вопросы о заболевании животного и возможности лечения должна решать группа специалистов – ветеринары и кинологи. Возможно, только им дано общественное и профессиональное право решать, как долго еще собака может дальше существовать.

Повторюсь, речь не идет о повальном истреблении или уничтожении животных. Будущий законопроект по решению проблеме должен быть гуманным и защищать безнадзорных животных. В то же время – заставить человека правильно содержать четвероногого друга в условиях города.

- Правда ли, что высокий процент случаев покусов собаками связан именно с домашними животными, с теми, кто вырос с человеком?

- Это действительно так. Человек, который заводит породистую, часто спортивную собаку, не дает ей возможности реализовывать свои потребности в активном движении, занятиях. Она на улице ищет себе снаряд для занятия физкультурой – преследует человека, может начать некорректно играться с ребенком на детской площадке.

Обязательно должна быть усилена ответственность владельцев животных. Никто не умоляет достоинства и права человека, который держит собаку, но он должен нести определенную ответственность.

ZRPRESS.RU, Владивосток.