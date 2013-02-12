Как грамотно попрощаться со старым работодателем?

Итак, по тем или иным причинам пришло время покинуть нынешнее место работы.

От того, как вы передадите дела и в каких отношениях расстанетесь с коллегами и начальством, во многом зависит ваша репутация на рынке труда: вам еще необходимо собрать рекомендательные письма, да и новый работодатель может в любой момент навести о вас справки. Как же грамотно подвести черту под завершившимся этапом карьеры? Нужно ли проводить прощальную вечеринку? Как получить хорошие рекомендации? Подробности в материале planetahr.ru

Составляем прощальное письмо

Самое главное - правильно закончить работу, то есть завершить все начатые проекты, передать необходимые контакты и составить необходимые поручения, - говорит президент Корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз ВАЛИНУРОВ.

Будет нелишним написать позитивное прощальное письмо коллегам в духе: «Друзья, мне было приятно с вами работать в этой замечательной компании целых три года. За это время мне удалось реализовать интересные проекты, познакомиться с новыми партнерами, клиентами, сдружиться с вами и т.д. Сейчас я перехожу в новую компанию (указывать ли название или нет - на усмотрение), но буду рад поддерживать контакты в дальнейшем. Мой новый телефон - такой-то, моя электронная почта - такая-то». Подобная практика на Западе является достаточно распространенным явлением, а сейчас приживается и в российских компаниях.

«Всегда нужно уходить красиво, уважая и себя, и других, - соглашается бизнес-тренер и коуч Елена КОХНЕНКО. - Необходимо поблагодарить своих коллег за сотрудничество, искренне пожелать удачи каждому в отдельности и всей компании в целом. Разошлите по электронной почте прощальное письмо - индивидуальное для тех, с кем вам приходилось сотрудничать более тесно, и общее для всех остальных. В первом можно сказать спасибо за определенную помощь, подчеркнуть позитивные качества человека, за которые вы его цените. Главное, делать это от души - искренность всегда чувствуется. В общем же письме выразите благодарность за доброе отношение к вам, за перенятый вами опыт, пожелайте всем успехов, процветания, развития».

Уходим по-доброму

«Смена работы практически всегда означает, что в прежней компании человека что-то не устраивало, поэтому он перебирается на лучшие условия, - высказывает мнение специалист по управлению персоналом Людмила Геращенко. - Но даже при этом раскладе логика может быть только такая: то место, с которого вы уходите, дало вам очень многое с точки зрения опыта, общения и прочих полезных вещей. Уходя, нужно признаться теперь уже бывшим сослуживцам и начальству, что для вас был очень важным этот этап карьеры, но при этом необходимо идти вперед, развиваться дальше».

Очень помогает общение с экс-коллегами уже после увольнения. Тем более что, как бы вы хорошо ни передали свое дело, все равно первое время будут возникать некоторые вопросы. Не стоит рвать связи, ведь мир тесен, и в будущем вы можете пересекаться с этими людьми; расставшись по-хорошему, вы всегда сможете обратиться к ним за советом, за помощью.

Сообщаем руководству

«Есть такой прием, как «позитив-негатив-позитив»: преподнося новость, нужно чередовать приятную и неприятную информацию, причем всегда заканчивать положительными аспектами, - рассказывает директор по персоналу компании «Юнилин» Галина ПОГОДИНА. - То есть сначала вы, например, сообщаете, как вам повезло работать в таком дружном, сплоченном коллективе, как много опыта и информации вам удалось накопить, что, безусловно, поможет вам в будущем. Затем вы перечисляете причины увольнения: допустим, что не видите перспектив профессионального роста, что уже полностью реализовали себя на данном месте работы. Заканчиваете беседу опять же позитивом: например, как вы уважаете своего начальника за его умение работать с людьми и растить их, как вы были рады работать в таком сплоченном, дружном коллективе, состоящем из профессионалов».

Проявляем уважение

Согласно Трудовому кодексу, после подачи заявления об увольнении необходимо отработать две недели. Однако, если вы занимаете высокий пост или же отвечаете за сложный проект, чтобы передать обязанности, потребуется несколько больше времени. «Работодателю нужно найти подходящую кандидатуру на ваше место - все не так просто, - рассуждает Елена Кохненко. - Войдите в его положение - не бросайте под горящие танки, постарайтесь отнестись к ситуации ответственно. Иногда занимающие серьезные должности люди просили уволить их одним днем, но это же невозможно! Поставьте себя на место начальства и коллег, поймите их, сделав все возможное, чтобы помочь. Такое отношение непременно принесет свои плоды».

Одним словом, помните золотое правило общения: относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Уважайте своих бывших коллег и начальство - не факт, что вам не придется пересекаться в самом ближайшем будущем! Так что уходить надо красиво, а не по-английски!

Газета "Золотой Рог".