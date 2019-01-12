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Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
12 Января 2019, 18:17 | Приморье
Сверхсекретные аппараты будут иметь начинку, которая уже заставляет США нервно ежиться
Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Предполагается, что по две подлодки - носителя "Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - сказал собеседник агентства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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