Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи

Сверхсекретные аппараты будут иметь начинку, которая уже заставляет США нервно ежиться

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагается, что по две подлодки - носителя "Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - сказал собеседник агентства.