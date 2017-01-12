В Приморье транспортный прокурор принял меры по защите трудовых прав моряков

Двум морякам не выплачивали заработную плату на протяжении нескольких месяцев, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В декабре 2016 года два моряка судна «Нексу» из-за задолженности по заработной плате обратились в Приморскую транспортную прокуратуру.

В результате проверки установлено, что они работали на судне по контрактам, заключенным с иностранной компанией «Индертон Лимитед» (под флагом Монголии).

Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец три месяца не выплачивал им заработную плату, общая сумма превысила 700 тыс. рублей.

С целью защиты трудовых прав моряков транспортный прокурор направил в суд иски о взыскании с работодателя имеющейся задолженности.

Иван КРЫШАН.