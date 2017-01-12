Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье транспортный прокурор принял меры по защите трудовых прав моряков
Двум морякам не выплачивали заработную плату на протяжении нескольких месяцев, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В декабре 2016 года два моряка судна «Нексу» из-за задолженности по заработной плате обратились в Приморскую транспортную прокуратуру.
В результате проверки установлено, что они работали на судне по контрактам, заключенным с иностранной компанией «Индертон Лимитед» (под флагом Монголии).
Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец три месяца не выплачивал им заработную плату, общая сумма превысила 700 тыс. рублей.
С целью защиты трудовых прав моряков транспортный прокурор направил в суд иски о взыскании с работодателя имеющейся задолженности.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье транспортный прокурор принял меры по защите трудовых прав моряков
- Бизнес-гороскоп: Овнам пока лучше стоять и не шевелиться
- Что преподнесет Огненный Петух в 2017 году согласно восточному гороскопу
- В Приморье в новогодние каникулы зарегистрировали 129 пожаров
- В Приморье пожарные спасли 15 человек
- Ушла из жизни Галина Островская
- Ушел из жизни адвокат Борис Любарский
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
- Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2017 примет около 7000 участников
Новости раздела
- В Приморье транспортный прокурор принял меры по защите трудовых прав моряков
- В Приморье обитателям "Земли леопарда" вернут утерянный лес
- Путин дал городам Приморья 380 миллионов рублей на благоустройство
- В Приморье впервые представлена фотовыставка из архивов Лазовского заповедника
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Зимний отдых в Приморском крае продолжается
- В Приморье готово к выдаче почти три миллиона гектаров
- Бизнес-гороскоп: Овнам пока лучше стоять и не шевелиться
- Валютные депозиты оказались плохой инвестицией
- Что преподнесет Огненный Петух в 2017 году согласно восточному гороскопу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд