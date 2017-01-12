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В Приморье обитателям "Земли леопарда" вернут утерянный лес
Почти 115 гектаров территории «Земли леопарда» очистят от накопленного в XX веке экологического ущерба. В ходе рекультивации сразу несколько участков заповедных земель будут освобождены от развалин заброшенных военных поселений и старых свалок, что позволит вернуть местному лесу первозданный вид, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Рекультивация – ликвидация экологического ущерба на загрязненных территориях. Этот процесс экологического восстановления земель особенно актуален для национального парка «Земля леопарда», территория которого с начала прошлого столетия испытала на себе агрессивное вмешательство человека в дикую природу. Небольшая часть леса здесь была уничтожена для строительства военных полигонов, поселений, складов ГСМ и организации свалок. Позже люди забросили эти объекты, однако величина нанесенного природе ущерба не позволяет ей самостоятельно вернуть себе отнятое, сообщили "Золотому Рогу" в ФГБУ «Земля леопарда».
В ходе «генеральной уборки» уссурийской тайги специалисты компании-подрядчика демонтируют старые постройки и ликвидируют свалки твердых бытовых отходов. Работа кипит сразу в восьми «горячих токах», пострадавших в прошлом от хозяйственной деятельности человека. Всего предстоит вывезти и утилизировать более 7000 тонн металлолома, фрагментов разваливающихся построек, различного мусора в виде остатков ГСМ и мотков колючей проволоки, которые являются прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». После этого на очищенных участках будет восстановлен плодородный слой почвы и создан растительный покров из смеси различных трав.
«Значимость работ по рекультивации земель национального парка сложно переоценить, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Животные должны обитать в условиях дикой природы, а не на помойках. Поэтому важно восстановить целостность лесов. Сегодняшняя картина этих мест особенно хорошо видна с вертолета: кажется, что кусок земли просто вырвали из общего лесного пейзажа, оставив лишь голую пустошь. Но когда мы залечим эти старые раны, природа оживет, сюда смогут вернуться животные: насекомые, птицы, мелкие млекопитающие, копытные, а за ними и наши редкие кошки».
Работы по рекультивации будут завершены в 2017 году, который в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Отметим, что общая площадь национального парка «Земля леопарда» составляет 262 тысячи гектаров.
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