Путин дал городам Приморья 380 миллионов рублей на благоустройство

В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина на благоустройство городов в регионы страны направят 20 миллиардов рублей. Приморский край получит из федерального бюджета более 380 миллионов рублей, еще 78 миллионов предусмотрено в бюджете региона., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Всего в 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае планируют израсходовать 380 миллионов рублей. Цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в регионах России.

Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, в рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории – отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц.

«Принять участие в реализации проекта могут населённые пункты с населением от одной тысячи человек и более, в том числе моногорода», – отметила и.о. директора департамента Елена Пархоменко.

Как заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, жители края будут принимать участие в отборе всех проектов благоустройства территорий.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», – подчеркнул глава региона.

Напомним, Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.

«Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач», – отметил глава государства.