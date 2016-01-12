Бизнес-гороскоп на неделю: Знаки будут не входить, а вползать в рабочее русло

Гороскоп с 12 по 18 января от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Входить в рабочее русло после долгих выходных - процесс нелегкий. Но при должном настрое у вас все получится. На этой неделе в финансовой сфере отсутствуют как крупные успехи, так и большие затруднения. Все будет довольно ровно и спокойно.

Телец. Во вторник вам лучше не заниматься серьезными финансово-материальными вопросами, так как высок риск обмана или недопонимания. В середине недели вероятны новые денежные поступления. Но не спешите тратить деньги. После праздничного разгула не помешает включить режим экономии.

Близнецы. Чтобы укрепить и стабилизировать свой бюджет, принимайте активное участие в коммерческих проектах. Есть вероятность возникновения нового источника дохода. Не отказывайте себе в мелких радостях типа чашки кофе в уютном кафе или бокала шампанского в буфете театра. Такие расходы лишними не будут.

Рак. Новые начинания потребуют существенных финансовых вложений, о которых вы можете узнать лишь когда процесс будет запущен и отменять все будет уже поздно. Не жалейте денег на здоровье. Звезды обещают вам успех и процветание.

Лев. Финансовое положение сейчас слегка ограничивает ваши возможности. В четверг вероятны новые денежные поступления. В выходные не тратьте лишнего, не делайте крупных покупок и вложений.

Дева. В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется в полном соответствии с народной мудростью ждать три года. В среду стоит сэкономить, хотя бы воздержаться от трат. Рассчитывать на крупные денежные поступления пока не приходится.

Весы. На этой неделе ваши финансовые позиции вполне стабильны, и, помимо обычных доходов, вы можете рассчитывать на получение неожиданных денег. В четверг удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу будьте предельно внимательны при работе с важной документацией.

Скорпион. В середине недели вероятны долгожданные денежные поступления. Вас ждет удача в профессиональных делах. Ваш авторитет растет. Начальство и коллеги явно ценят вас. Так что можете работать с удовольствием. К тому же вас ждут выгодные подработки.

Стрелец. Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице, но для этого вам нужно оказаться в нужном месте в нужное время. В середине недели вероятны непредвиденные расходы на близких людей. Не скупитесь! Пятница позволит стабилизировать ваше финансовое положение.

Козерог. До конца недели не исключена вероятность случайных заработков, так что отдыхать вам будет просто некогда. Однако сейчас важно позаботиться о своей финансовой независимости. На вторник желательно не планировать серьезных встреч и подписания договоров. Поступившую в среду информацию лучше перепроверить.

Водолей. После того, как вы сделали подарки близким, сейчас самое время потратить деньги на себя, причем такую сумму, какую вам хочется. В четверг вероятны новые денежные поступления, которые разрешат практически все ваши проблемы.

Рыбы. Вы можете закружиться в вихре событий, знакомств и незапланированных трат, а когда очнетесь, то от финансового ресурса могут остаться «рожки да ножки». Так что будьте аккуратнее с расходами, особенно во второй половине недели.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.