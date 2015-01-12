В Приморье с 1 января 2015 года изменилась плата за проезд в электричках

С 1 января 2015 года изменилась плата за проезд в поездах пригородного сообщения.

Департамент по тарифам Приморья рассмотрел предложение ОАО «Экспресс Приморья» об изменении тарифа и принял решение - стоимость проезда для населения составит 18 рублей за 10 пассажиро-киллометров, до этого тариф составлял 16 рублей. Изменения в предельных тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края вступили в силу с 1 января 2015 года, сообщает "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В департаменте по тарифам отмечают, что экономически обоснованный тариф гораздо выше установленного для населения. Для того, чтобы обеспечить доступность услуги населению и компенсировать компаниям-перевозчикам выпадающие расходы в краевом бюджете на 2015 год предусмотрено 182,6 миллиона рублей.

Напомним, с 9 января меняется плата за проезд в общественном транспорте. Так, стоимость проезда в автобусах в городских округах, городских и сельских поселениях увеличится на 1 рубль и составит 19 рублей. Стоимость проезда в пригороде Владивостока утверждена в размере 1,72 рубля за 1 пассажиро-километр, но не менее 19 рублей за одну поездку.

Также утверждено предложение Администрации Владивостока о повышение тарифа на электрический транспорт Владивостока. Плата также изменится плата на один рубль: троллейбус – 12 рублей, трамвай – 12 рублей, фуникулер – 10 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.