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Владимир Миклушевский поздравил работников прокуратуры
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Приморского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура России – один из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы, твердо отстаивающий принципы законности и правопорядка. В приморской прокуратуре сегодня служит достаточно высококлассных специалистов, которых отличают высокий профессионализм, бескомпромиссность и преданность долгу.
Среди ваших главных задач – эффективная и своевременная защита прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией и всеми другими видами преступности. От настойчивости, целеустремленности и последовательности действий сотрудников прокуратуры во многом зависит вера людей в закон и справедливость. Уверен, что высокий уровень подготовки, компетентность и личная порядочность помогут вам в достижении поставленных целей.
В этот торжественный день особую благодарность хочу выразить ветеранам прокуратуры Приморского края. Своим примером вы показываете новым поколениям сотрудников, как необходимо служить Отечеству.
Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры успехов, счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
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