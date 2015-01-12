Владимир Миклушевский поздравил работников прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Приморского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прокуратура России – один из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы, твердо отстаивающий принципы законности и правопорядка. В приморской прокуратуре сегодня служит достаточно высококлассных специалистов, которых отличают высокий профессионализм, бескомпромиссность и преданность долгу.

Среди ваших главных задач – эффективная и своевременная защита прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией и всеми другими видами преступности. От настойчивости, целеустремленности и последовательности действий сотрудников прокуратуры во многом зависит вера людей в закон и справедливость. Уверен, что высокий уровень подготовки, компетентность и личная порядочность помогут вам в достижении поставленных целей.

В этот торжественный день особую благодарность хочу выразить ветеранам прокуратуры Приморского края. Своим примером вы показываете новым поколениям сотрудников, как необходимо служить Отечеству.

Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры успехов, счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.