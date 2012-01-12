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Нарушителей экологии в Приморье активно привлекают к ответственности
ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. 191 плановая и 36 внеплановых проверок приморских предприятий и организаций в области соблюдения природоохранного законодательства были проведены государственными инспекторами в 2011 году.
Как сообщили в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в результате проведенных проверок возбуждены административные дела в отношении 126 хозяйствующих субъектов.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2 541 500 рублей.
Среди наиболее характерных - нарушения требований в области обращения с отходами производства и потребления, загрязнения воздуха.
В материалах 111 административных дел содержатся факты нарушения законодательства в этой области.
В управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с начала 2011 года было рассмотрено 68 жалоб и обращений граждан по фактам нарушения природоохранного законодательства, в результате проведенных проверок по таким обращениям возбуждены административные дела в отношении 4 юридических и 11 должностных лиц, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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