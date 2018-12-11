Экология в Приморье – зона особого внимания врио

Иногда под нужды края приходится даже менять российское законодательство

Власти Приморского края активно включились в решение экологических проблем региона. За последние несколько месяцев новой команде под руководством Олега Кожемяко удалось уделить большое внимание экологическим проблемам. Наряду с другими сферами экология занимает приоритетное место в жизни Приморского края.

И, опираясь на свой опыт руководителя, врио губернатора уверенно продвигает Приморье в различные федеральные программы, обращается в министерства и федеральные ведомства с просьбами и инициативами, в том числе и принятыми по результатам встречи с жителями края. Иногда под нужды края приходится даже менять российское законодательство.

«Чистая вода»...

Так, благодаря врио губернатора приморье войдет в список регионов, которые в 2019 году получат федеральные субсидии на строительство очистных сооружений. О намерении обратиться в Министерство природных ресурсов, чтобы Приморье могло получить финансирование на достройку очистных сооружений во Владивостоке, врио губернатора края заявил на открытии Международного экологического форума «Природа без границ» в середине октября.

По мнению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Романа Мальцева, выступавшего спикером на Экологическом форуме, Приморский край является не просто одним из самых красивых регионов России, но и точкой экономического роста Дальнего Востока. Богатейшие природные ресурсы, а также выгодное географическое положение способствует привлечению инвестиций в экономику региона. Чтобы сохранить эту привлекательность, нужно помнить об экологии. «Я уверен, что с помощью форума мы сможем вместе расширить экологическую повестку дня, увидеть все накопившиеся проблемы и найти пути к их решению», – отметил Роман Мальцев.

Досье «Золотого Рога»

Форум «Природа без границ» остается крупнейшим на Дальнем Востоке и в Забайкалье отраслевым мероприятием. За 12-летнюю историю форума в его работе приняли участие тысячи специалистов, ученых, представителей бизнеса, власти, общественных организаций.

Уже в начале декабря Олег Кожемяко обратился с инициативой финансирования очистных к Министру по вопросам строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Во время рабочей поездки в Уссурийск на совещании с Минстроя России и Администрации Приморского края по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Владимир Якушев сообщил, что одна из приоритетных сфер, которыми сейчас занимается министерство, – экология. «В 2019 году на программу “Чистая вода” предусмотрено федеральное финансирование. Мы должны достичь определенных результатов, а именно, – обеспечить население регионов страны качественной питьевой водой. Приморье – в числе тех регионов, которые могут принять участие в этом проекте», – сообщил Владимир Якушев.

Олег Кожемяко подчеркнул, что по его поручению уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация на строительство очистных объектов в ряде муниципалитетов.

«Мы подготовили проектно-сметную документацию на 1,027 миллиарда рублей на строительство очистных объектов в Арсеньеве, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Пограничном и других районах. По ним получены положительные заключения экспертиз. Просим вас включить все заявленные объекты в федеральный проект, тогда мы сможем в 2020 году завершить работы и обеспечить население чистой водой», – заверил врио губернатора.

...и «Чистая страна»

Также по инициативе врио губернатора Приморский край внесут в федеральную программу «Чистая страна». Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочей поездки в Приморье, отметил, что экологическое законодательство в части очистки водоемов будет ужесточаться. Во Владивостоке эта проблема особенно актуальна для бухты Золотой Рог. По предварительным оценкам, комплексная очистка бухты с 2019 до 2022 годы потребует около миллиарда рублей. Этот вопрос будет решаться за счет включения бухты Золотой Рог в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Еще в начале года эксперты отмечали плачевное состояние бухты. Выступая на конференции в ДВО РАН директор дальневосточного филиала НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов Николай Бортин рассказал, что с 1896 года Золотой Рог существенно изменился в размерах: объем бухты уменьшился на 5%, площадь – на 20%, глубина же увеличилась почти на полтора метра. Кроме того, ученые заметили тенденцию — с каждым годом температура в бухте растет. Их исследования 2016 года показали, что термический режим изменяет река Объяснения. Там, где она впадает в бухту, зафиксировано повышение температуры.

«Кто загрязняет акваторию? Это контролируемый и неконтролируемый сброс ЖКХ и других предприятий. Она загрязняется стоками, свой вклад вносит и снег с высоким содержанием реагентов. Одно из мест, где он складируется – район Второй речки, там он медленно тает и постепенно сливается», – рассказал Николай Бортин.

По данным эколога, объем поступающих сточных вод в бухту Золотой Рог в 10,5 раз превышает ее собственный объем. Самыми загрязнёнными он считает донные отложения – их состояние признано чрезвычайно опасным.

Законодательство меняют под Приморье

Стоит отметить, что в ходе рабочей поездки в Приморье по итогам встречи с врио губернатора края Олегом Кожемяко министр поддержал целый ряд инициатив администрации края. Это увеличение числа территорий, где запрещена рубка липы, упрощение на федеральном уровне порядка заготовки дров для населения, правил расчистки русел рек для предотвращения наводнений.

В частности, Олег Кожемяко обсудил с министром сохранение медоносных деревьев, которые во многих районах Приморья остаются источником доходов для целых поколений пасечников. Итогом разговора стала поддержка со стороны министра, который сообщил, что Рослесхоз уже опубликовал приказ, определяющий особо защитные участки лесов в Приморье. Их площадь в крае – 48,6 тысячи гектаров. Фактически они располагаются вокруг действующих пасек. По словам Дмитрия Кобылкина, расширение границ охранных зон, где рубка липы под запретом в Приморье, станет вторым этапом введения охранных мер.

Глава ведомства также поддержал предложение врио губернатора об упрощении порядка обеспечения жителей Приморья дровами и поручил Минприроды проработать соответствующие изменения для внесения в Лесной кодекс РФ в ближайшее время. «Наше предложение – дать право заключать прямые договоры между муниципалитетом и краевым департаментом лесного хозяйства без проведения конкурсных процедур и аукционов. По сути, это только создает дополнительные препятствия, способствует удорожанию дров для людей. Сроки аукционов часто срываются, а ответственность никто не несет», – обозначил Олег Кожемяко.

Врио губернатора уже поручил разработать в Приморье системы гортопов, субсидировать доставку дров жителям с тем, чтобы цена на них для граждан была единой. Это существенно упорядочит механизм заготовки.

Порядок расчистки русел рек и дноуглубительных работ тоже будет упрощен на федеральном уровне. В Приморье должны быть построены 16 объектов инженерной защиты от наводнений в 12 муниципалитетах. Из федеральных средств Приморью выделена квота в размере 3,7 миллиарда рублей, еще 650 миллионов рублей добавит край. Это даст региону возможность в 2019 году завершить проектные работы и уже в 2020-м – приступить к строительству защитных дамб. Как отметил Кожемяко, не менее важный вопрос - ежегодный уход за руслами рек, расчистки их от завалов. Эту работу регионы ведут за счет субвенций из федерального бюджета, но процесс усложняют длительные процедуры согласования. На проект и экспертизу требуются полтора-два года, и лишь потом можно приступать к работам. «Мы предлагаем этот порядок упростить, внести изменения в Водный кодекс, передать полномочия по очистке русел и дноуглублению муниципальным образованиям. Это нужно делать до наводнения, а пока такого права у нас нет. При этом страдают и дома жителей, и сельхозугодия, которые затапливает зачастую дважды в год», – подчеркнул он.

Ответ был получен прямо на совещании. Дмитрию Кобылкину доложили, Министерство природных ресурсов и экологии уже рассмотрело и поддерживает предложения Приморского края. Министр дал поручение до конца года разработать и внести соответствующие изменения в Водный кодекс РФ и федеральные законы.

Непыльная работа

В октябре в Приморье прошло совещание по исполнению стивидорными компаниями Находки соглашений по снижению вреда от угольной пыли, которое провел первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко. В нем приняли участие руководители федеральных контролирующих органов, стивидорных компаний и представители общественности.

Врио руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Вадим Сонин доложил, что по соглашениям все стивидоры должны были установить камеры видеонаблюдения в точках наиболее сильного пыления.

Так, Находкинский морской торговый порт завершил установку системы видеонаблюдения на всех промышленных площадках предприятия. Это позволит стивидору контролировать работу систем пылеподавления и соблюдение технологии перегрузки угля в режиме онлайн.

Оснащение территории порта современной системой видеонаблюдения – часть комплексной программы стивидора по переходу на максимально безопасные технологии перевалки грузов до 2020 года. Эти обязательства были закреплены в соглашении, подписанном руководством порта с Министерством транспорта РФ, Администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. Напомним, по инициативе администрации Приморского края стивидоры разработали планы природоохранных мероприятий на 2017-2020 годы по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей за счет собственных средств с конкретными сроками реализации.

Экологическую ситуацию в Находке также мониторят независимые эксперты экологического фонда «Чистые моря». Они представили результаты независимого аудита природоохранных мероприятий, проводимых Находкинским морским торговым портом. Специалисты фонда пришли к выводу, что экологические мероприятия Находкинского МТП эффективны и решают задачи по пылеподавлению. Согласно экспертному заключению, установка дополнительных ветрозащитных экранов и использование стационарных систем пылеподавления, позволит уменьшить суммарные выбросы на 98%.

Еще один находкинский стивидор – АО «Восточный порт» – отчитался о начале монтажа пылеветрозащитных экранов на третьей очереди высокотехнологичного угольного комплекса. Кроме того, «Восточный Порт» направил на защиту экологии более 1 млрд рублей с начала года.

Заместитель генерального директора «Терминал Астафьева» Ирина Горобец сообщила, что в 2018 году стивидор инвестировал в защитные мероприятия более 500 миллионов рублей, и до конца года работа будет продолжена.

Александр Костенко акцентировал внимание стивидоров на том, что компании, которые хотят в дальнейшем работать на перевалке угля, должны думать на перспективу. Постепенно порты Приморья будут возвращаться к изначальной специализации, а перевалка угля будет перемещаться в специализированные терминалы закрытого типа, отвечающие мировым экологическим требованиям.

Вплоть до закрытия

Спустя месяц, во время рабочей поездки в Находку, Олег Кожемяко провел совещание с руководителями углеперевалочных компаний, администрации Находки и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями города. Несмотря на лихие отчеты стивидоров, люди пожаловались на их бездействие. Олег Кожемяко жестко раскритиковал работу руководителей стивидорных компаний по защите Находки от угольной пыли и потребовал ввести особый экологический сбор.

По мнению врио губернатора Приморья, есть ряд первоочередных мер, среди которых – прохождение экологической экспертизы стивидорными компаниями и введение так называемого экологического сбора на нужды города.

Также по его требованию компании разработают публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно будут отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

«Ситуация накалена до предела, годами шел обман и населения, и власти, и президента, дальше так продолжаться не может. Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», – резюмировал врио губернатора.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что берет проблему угольной пыли под особый контроль.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.