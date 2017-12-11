В Приморье со снегопадом борется более 150 единиц техники

На дрогах Приморского края работают трактора-щетки, грейдеры, размещены запасы пескосолевой смеси, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в «Примавтодоре», в воскресенье техника работала в южных районах края.

«С часа ночи субботы на очистку дорог вышла техника Надеждинского и Пригородного филиалов предприятия. С утра воскресенья к ним подключился Партизанский филиал. Всего на расчистке работает более 150 единиц техники», – добавили специалисты предприятия.

Кроме того, во Владивостоке на очистку снега оперативно вышли порядка 90 единиц снегоуборочной техники. На сложных спусках и подъемах размещены запасы пескосолевой смеси, сообщили газете "Золотой Рог" в администраци Приморского края.

Отметим, что к работе приступили комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, трактора-щетки, грейдеры и прочая спецтехника. На особо важных перевалах дежурят грейдеры.