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В Приморье со снегопадом борется более 150 единиц техники
На дрогах Приморского края работают трактора-щетки, грейдеры, размещены запасы пескосолевой смеси, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в «Примавтодоре», в воскресенье техника работала в южных районах края.
«С часа ночи субботы на очистку дорог вышла техника Надеждинского и Пригородного филиалов предприятия. С утра воскресенья к ним подключился Партизанский филиал. Всего на расчистке работает более 150 единиц техники», – добавили специалисты предприятия.
Кроме того, во Владивостоке на очистку снега оперативно вышли порядка 90 единиц снегоуборочной техники. На сложных спусках и подъемах размещены запасы пескосолевой смеси, сообщили газете "Золотой Рог" в администраци Приморского края.
Отметим, что к работе приступили комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, трактора-щетки, грейдеры и прочая спецтехника. На особо важных перевалах дежурят грейдеры.
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