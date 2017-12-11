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Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию

11 Декабря 2017, 13:00 | Приморье

В Приморском крае все больше людей стараются получить лицензию на приобретение охотничьего оружия, то есть впервые завладеть им

С октября в России изменились правила получения лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего или спортивного оружия. Росгвардия, в чье ведение перешла лицензионно-разрешительная служба, издала свой первый на этот счет регламент, кроме этого были внесены поправки в Налоговый кодекс, касающиеся оплаты данной лицензии. Что изменилось в процедуре, которую теперь приходится пройти охотникам, чтобы приобрести и зарегистрировать ружье, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

По данным Росгвардии, в крае более 62 тыс. охотников, которые на руках имеют охотничьи гладкоствольные ружья. Как отметил заместитель начальника управления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Приморскому краю подполковник полиции Виталий БАЧКИН, в настоящее время в крае все больше людей стараются получить лицензию на приобретение охотничьего оружия, то есть впервые завладеть им.

Однако начинающих охотников в этом году ждал сюрприз, в особенности, если они пришли получить лицензию в октябре, перед охотничьим сезоном на кабана и копытных животных. Как оказалось, 1 октября в силу вступил новый регламент Росгвардии, который регулирует выдачу лицензий на приобретение охотничьего и спортивного гладкоствольного оружия. Это первый приказ ведомства, который имеет отношение к гражданам страны, а не внутренним вопросам федеральной службы.

Напомним, что после образования Национальной гвардии РФ в их подчинение перешли некоторые подразделения полиции, в том числе и лицензионно-разрешительное, которое и контролирует оборот гражданского оружия. И, если в течении последнего года лицензии на приобретение оружия выдавали на основании старого регламента МВД, то теперь у ведомства появился свой документ.

По словам Виталия Бачкина, основной отличительной особенностью нового регламента является то, что раньше сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы принимали документы, рассматривали возможность выдачи лицензии и только потом выдавали гражданам квитанцию на уплату единовременного сбора.

«Сейчас же вначале гражданину необходимо оплатить госпошлину, которая была внесена в статью 23 закона «Об оружии» вместо единовременного сбора. Сумма установлена в размере 2 тыс. рублей, - рассказывает о нововведениях начальник центра. – Без наличия оплаченной квитанции мы не регистрируем даже заявление. Если оно подается через сайт Госуслуги, то сначала мы отправляем гражданину квитанцию, и после оплаты начинаем работать над его заявкой».

По словам Виталия Бачкина, оплату госпошлины сотрудник федеральной службы видит в единой базе, поэтому необязательно приносить квитанцию лично. Кроме этого, если вносить платеж через сайт «Госуслуги», гражданину дается существенная скидка в размере 30%, то есть придется заплатить 1 400 рублей.

Кроме этого, по новому регламенту, во время получения лицензии проверку условий хранения оружия проводят как сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, так и участковые полиции - с них никто эту функцию не снимал.

Также граждане смогут жаловаться на сотрудников лицензионно-разрешительного центра. В регламенте точно прописано, что граждане могут отправить жалобу по нескольким причинам: за нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; за нарушение срока предоставления госуслуги; за требование ненужных документов; за отказ в приеме документов и ошибки, допущенные сотрудниками. Жалобу можно прислать по почте, оставить на личном приеме или через официальный сайт Росгвардии.

«Кроме жалоб граждане могут оставлять и отзывы. Во время регистрации оружия мы в единую базу добавляем телефонные номера владельцев оружия, после чего им приходит смс-сообщение, в котором предлагается оценить нашу работу. На сегодняшний день уровень удовлетворенности граждан качеством оказанных госуслуг по линии лицензионно-разрешительной работы составляет 98%», - отмечает Виталий Бачкин.

Как отметил председатель одной из приморских организаций охотников и рыболовов-любителей Андрей Борисович, отзывы и жалобы – это хорошо. Последний раз, когда он перерегистрировал свое оружие, это не создало никаких проблем, все было сделано в рамках существующего законодательства.

По словам Андрея Борисовича, охотников больше волнует вопрос существенного роста госпошлины при получении лицензии на приобретение и регистрацию оружия. Если раньше люди платили 100 рублей, то теперь госпошлина подорожала в 20 раз, а регистрация оружия в 50 раз - до 500 рублей.

«Смотреть условия хранения оружия - это правильно, однако, по моему мнению, данные меры не помогут усилить контроль за оружием. Охотники - это одни из самых законопослушных граждан. А ужесточать меры лучше среди тех граждан, которые пользуются травматическим оружием», - считает Андрей Борисович.

Между тем сотрудниками Росгвардии в нынешнем году было выявлено более 3,7 тыс. нарушений в сфере оборота гражданского оружия, в прошлом году таких нарушений было на 700 меньше. Число нарушений правил оборота оружия в регионе по сей день остается актуальным вопросом.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ружье  лицензия  охота  оружие  росгвардия 






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