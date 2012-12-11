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Во Владивостоке судебные приставы арестовали "Kia Rio", принадлежащий должнику
Во Владивостоке продолжаются масштабные рейды судебных приставов по наложению ареста на автотранспортные средства должников.
Судебными приставами Советского района г. Владивостока был наложен арест на автомобиль марки «Kia Rio», принадлежащий гражданину М., который имел задолженность по договору займа в размере 435 тысяч рублей.
В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что в собственности должника имеется автотранспортное средство. С целью исполнения требований исполнительных документов судебным приставом - исполнителем было принято решение о наложении ареста на автомашину, обнаруженную возле дома, в котором проживает должник.
Арестованный автомобиль с помощью эвакуатора был отправлен на автостоянку и впоследствии передан взыскателю на ответственное хранение.
Если гражданин М. в течение 10 дней не погасит имеющуюся задолженность, арестованное имущество будет реализовано. Полученные от продажи средства будут перечислены взыскателю в счет погашения долга, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
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