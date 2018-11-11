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Кожемяко приказал разобраться с теми, кто варварски эксплуатирует земли сельхозназначения
Врио губернатора Приморья провёл встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий
Вопросы введения дополнительных мер поддержки для фермерских хозяйств обсудил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с представителями сельскохозяйственных предприятий – резидентами территории опережающего развития «Михайловский» в Михайловском районе.
Директор департамента сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что ранее поддерживалась сфера растениеводства. Это было связано с острой необходимостью «поднять» земли в крае. Теперь же есть возможность перераспределения средств и предоставления субсидий предприятиям, занимающимся животноводством. Но для работы в этом направлении нужны строгие критерии, которые позволят отсекать недобросовестных фермеров.
«Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер еще приходит, статистикой отчитывается, что это его площади, и пытается получить поддержку», – отметил глава ведомства.
Олег Кожемяко подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на приморской земле. В таких случаях территория будет изыматься. А если там были использованы запрещённые средства обработки земли, то необходимо будет проводить анализ земли, расторгать договор и запрещать её пользование.
Кожемяко намерен задействовать в отрасли местное население.
«Это моя политика, и я ее буду проводить», – заявил врио губернатора.
Очевидно, что по итогам визита в Михайловский район Кожемяко дал сигнал о том, что он намерен навести порядок в сфере сельского хозяйства, куда должны прийти нормальные инвесторы и отраслевики.
Врио губернатора в очередной раз не затягивает с решением проблемы и сразу же реагирует на неё. Как минимум это справедливо по отношению к жителям, которые долгие годы слушали отмазки от предыдущих губернаторов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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