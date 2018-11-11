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Кожемяко приказал разобраться с теми, кто варварски эксплуатирует земли сельхозназначения

11 Ноября 2018, 09:54 | Приморье

Врио губернатора Приморья провёл встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий

Вопросы введения дополнительных мер поддержки для фермерских хозяйств обсудил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с представителями сельскохозяйственных предприятий – резидентами территории опережающего развития «Михайловский» в Михайловском районе.

Директор департамента сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что ранее поддерживалась сфера растениеводства. Это было связано с острой необходимостью «поднять» земли в крае. Теперь же есть возможность перераспределения средств и предоставления субсидий предприятиям, занимающимся животноводством. Но для работы в этом направлении нужны строгие критерии, которые позволят отсекать недобросовестных фермеров.

«Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер еще приходит, статистикой отчитывается, что это его площади, и пытается получить поддержку», – отметил глава ведомства.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на приморской земле. В таких случаях территория будет изыматься. А если там были использованы запрещённые средства обработки земли, то необходимо будет проводить анализ земли, расторгать договор и запрещать её пользование.

Кожемяко намерен задействовать в отрасли местное население.

«Это моя политика, и я ее буду проводить», – заявил врио губернатора.

Очевидно, что по итогам визита в Михайловский район Кожемяко дал сигнал о том, что он намерен навести порядок в сфере сельского хозяйства, куда должны прийти нормальные инвесторы и отраслевики.

Врио губернатора в очередной раз не затягивает с решением проблемы и сразу же реагирует на неё. Как минимум это справедливо по отношению к жителям, которые долгие годы слушали отмазки от предыдущих губернаторов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: земля  кожемяко  фермер  субсидия  село  сельское хозяйство  китайцы  поддержка 



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  • Псевдоним14:51, 11.11.2018#

    Лелетки-проститутки

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