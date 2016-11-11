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Приморцы простились с Артушем Хачатряном
Артуш ушел из жизни 10 ноября после тяжелой болезни. Его смерть - тяжелая утрата не только для его семьи и компании, которую он возглавлял, считают коллеги покойного. Это – огромная потеря для всей приморской журналистики. В 1997 году предприниматель стал издателем еженедельника «МК во Владивостоке» – одной из самых тиражных и острых по содержанию газет в истории региональных СМИ. Линию успешных социальных медиа под его руководством продолжили еженедельники «Дальневосточные ведомости», радиостанция «Владивосток FM»; долгие годы лидерские позиции занимают «Авторадио-Владивосток» и местное вещание радио «Шансон».
С 2011 года Артуш Хачатрян успешно совмещал работу в компании «ПАРИ» с депутатской деятельностью – в комитете по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания. До тех пор, пока его не сразила, как оказалось, неизлечимая болезнь.
Издательская компания «Золотой Рог» выражает соболезнование семье Артуша Арамаисовича Хачатряна, нашим коллегам, для которых он был не просто издателем, но и настоящим другом.
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