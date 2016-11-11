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Работа Деловой газеты "Золотой Рог" отмечена медалью Федеральной таможенной службы
Награду заместителю главного редактора Олегу Клименко вручил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин
Федеральная таможенная служба в честь 25-летия со Дня образования таможенной службы Российской Федерации учредила новую ведомственную награду ФТС России - юбилейную медаль «25 лет Федеральной таможенной службе». Дальний Восток в числе награжденных представляет заместитель главного редактора Деловой газеты «Золотой Рог» Олег КЛИМЕНКО, уже на протяжении двадцати лет освещающий вопросы внешнеэкономической деятельности.
Решение о награждении медалью «25 лет Федеральной таможенной службе» принимал руководитель ФТС России Владимир БУЛАВИН.
Награду нашему сотруднику вручил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Юрий ЛАДЫГИН.
Медаль «25 лет Федеральной таможенной службе» является ведомственной наградой ФТС России. Ею награждаются должностные лица и работники таможенных органов Российской Федерации, представительств таможенной службы РФ в иностранных государствах, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, внесшие значительный вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной службы. Медалью могут быть награждены также граждане РФ и иностранных государств, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на таможенные органы. Кроме того, медаль могут получить и граждане, ранее проходившие службу (работающие) не менее 20 лет в таможенных органах, учреждениях, активно участвующих в пропаганде лучших традиций таможенного дела.
Досье «Золотого Рога»: 25 октября 1991 года подписан указ президента РСФСР о создании Государственного таможенного комитета РСФСР. Насчитывающая несколько веков истории, отечественная таможня стала одним из первых государственных органов возрожденной России. Через несколько лет в ознаменование заслуг таможенников в деле укрепления российской государственности указом президента РФ 25 октября объявлен Днем таможенника Российской Федерации.
Автор фото - Марина БОЖКО.
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