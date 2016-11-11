В Приморье популярные киноленты доступны для просмотра слабовидящим людям

Комплект российских кинофильмов с тифлокомментариями накануне Международного дня слепых передал краевой библиотеке для слепых сотовый оператор «МегаФон». Популярные киноленты последних лет теперь будут доступны для просмотра слабовидящими и слепыми людьми, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В кинотеатре «Иллюзион» состоялся необычный киносеанс – на показ фильма «Выкрутасы» собрались слабовидящие жители Приморского края. Эту семейную комедию, как и ряд других российских фильмов, благотворительный фонд «Живые сердца» при поддержке компании «МегаФон» снабдил тифлокомментариями, и фильм стал доступным для просмотра слабовидящим людям, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе "МегаФона" .

Перед киносеансом директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко передал Приморской краевой библиотеке для слепых целый набор адаптированных фильмов. «Социальный проект «Кино для незрячих и глухих» компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» реализует во многих регионах нашей страны, –отметил он. - Проект направлен на повышение социальной активности людей с нарушениями зрения и слуха. Считаем, что устранение различных барьеров, существующих в жизни инвалидов, очень важная задача, стоящая сегодня перед обществом, бизнесом, здоровыми людьми. Рады, что можем внести свой вклад в это доброе дело».

«Наша дружба с компанией «МегаФон» началась два года назад, - говорит и.о. директора Приморской краевой библиотеки для слепых Светлана Латышевская. - Тогда мы получили первый комплект фильмов с тифлокомментариями. Сегодня наша фильмотека пополнилась более чем десятком новых фильмов разных жанров. Среди них – драмы «Василиса», «Батальон», «Солнечный удар», комедии «Мамы-3» и «Елки лохматые», мультфильмы «Три богатыря» и «Похождения бравого солдата Швейка», в общей сложности более 30 DVD-дисков. Эти фильмы мы будем демонстрировать людям с нарушениями зрения и у себя в библиотеке, и в различных учреждениях культуры по всему Приморскому краю. Спасибо за такой прекрасный подарок накануне Международного Дня слепых».

Международный день слепых — всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто потерял зрение. В мире, в том числе и в России, этот день ежегодно отмечается 13 ноября.

Компания «МегаФон» вот уже несколько лет поддерживает проект «Кино для незрячих и глухих». Благодаря его реализации тысячи особенных зрителей смогли впервые посетить кинотеатры, пообщаться с друзьями, стать участниками своеобразного праздника кино. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири до конца этого года показы кино с тифлокомментариями пройдут в Биробиджане, Благовещенске, Иркутске, Чите, Южно-Сахалинске. В конце ноября подобный кинопоказ компания «МегаФон» при поддержке администрации города и кинотеатра «Шахтер» впервые организует и в г. Артёме.