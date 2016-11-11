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Жителей Приморья приглашают к разработке плана проведения Года экологии в России
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края приглашает жителей внести свои предложения в план проведения Года экологии России в регионе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Указом Президента 2017 год объявлен Годом экологии в России. К настоящему времени департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды разработал проект плана основных его мероприятий. Внести свои предложения в документ может каждый желающий, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«Ведомство приглашает всех заинтересованных в экологическом развитии страны граждан в срок до 15 ноября внести свои предложения в План», – сообщили в департаменте.
Предложения в план необходимо заполнить по специальной форме и направить по адресу: trubetskaya_ev@primorsky.ru.
Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам: 8 (423) 221-51-85, 241-34-58.
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